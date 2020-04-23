23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören sırasında Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlere uyuldu. Katılımcıların sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat ettikleri gözlendi.

Kentte günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin camlarına ve balkonlarına bayrak ve Atatürk posterleri astı. Balkonlardan bayrak sallayarak 23 Nisan şiirleri okuyan çocuklar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu da il genelinde çocukları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler götürüyor. Özellikle doğum günü 23 Nisan olan bazı çocuklara da pasta süprizi gerçekleştirildi.

Belediyeler de evde kalan çocukları, süslenmiş araçlarla oluşturdukları konvoy ve palyaçolarla eğlendirmeye çalıştı.

Muğla

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kutlama mesajları okundu.

Menteşe Şemsiana Anaokulu 4 yaş grubundan İbrahim Ata Işık, dijital ortamda şiir seslendirdi.

Cumhuriyet Meydanı, öğrencilerin mesajlarının bulunduğu balonlarla süslendi. Balonlar, gün boyu marşlar ve şarkılar eşliğinde asılı kalacak.

Kentte günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin camlarına ve balkonlarına bayrak ve Atatürk posterleri astı.

Burdur



İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Cumhuriyet Meydanın'daki Atatürk anıtına çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.



Çay, sosyal medya hesaplarından Burdur Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "E - Tören Kutlama Programı"nın saat 11.00'de müdürlüğün Youtube kanalından yayımlanacağına ilişkin paylaşımda bulundu.



Kentteki çocuklar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde kutlayacakları için evlerinin camları ve balkonlarına bayrak ve Atatürk posterleri astı.

Isparta

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar, balkonlarına Türk bayrağı ve yaptıkları resimleri astı.

Etkinlikler kapsamında gün içinde kentteki tüm resmi ve özel okulların hoparlörlerinden 100. yıl marşı çalınacak.