25'İNCİ ULUSLARARASI KAYISI FESTİVALİ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI -- - Son Dakika
Üye Girişi

25'İNCİ ULUSLARARASI KAYISI FESTİVALİ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI --

22.07.2022 15:33

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25'incisi kutlanan Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, 3 kilometre uzunluğundaki kortej yürüyüşü ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 25'incisi kutlanan Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, 3 kilometre uzunluğundaki kortej yürüyüşü ile başladı.

'Malatya tek yürek, mazisine layık istikbale yürüyor' sloganıyla gerçekleştirilen 25'inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü Malatya'nın bütün renklerini bir araya getirdi. Malatya'nın bütün kesim ve kesitlerinin, bütün renklerinin bir araya geldiği kortej yürüyüşü renkli görüntülere de sahne oldu. Mehteran Takımının marşları ile birlikte coşkulu kalabalığın yürüyüşü Valilik önünden başlayarak Büyükşehir Belediye Binası önünde son buldu.

44 çocuğun sünnet ettirildiği, mahalli sanatçıların yer aldığı, jandarma ve polis atlı birliklerinin olduğu, cirit takımının, halk oyunları gösterilerinin bulunduğu kortej yürüyüşünde, bisikletliler, modifiye araç tutkunları, yurt dışından gelen yabancı dans gurupları, siyasi parti temsilcileri ve üyeleri, ilçe Belediye Başkanları ve meclis üyeleri, muhtar dernekleri, merkez ve ilçe mahalle muhtarları, Malatya'da yer alan vakıf, oda ve dernek başkanları ve üyeleri, STK'lar, Malatya'da bulunan hemşeri dernekleri yürüdü.

Yoğun katılımın olduğu ve coşkuyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın yanısıra Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya eski Belediye Başkanlarından Mehmet Yaşar Çerçi, Cemal Akın, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, askeri ve mülki erkanın da katıldığı kortej yürüyüşü sırasında vatandaşlara Türk Bayrağı, şapka, su, kayısı ve çeşitli hediyeler verilirken binalardan da korteje katılanların üzerine karanfiller atıldı.

Protokolün yanı sıra kalabalığın eşlik ettiği kortej geçişi coşku ve şenlik havası içerisinde Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan konser alanına kadar devam etti. Konuşmaların ardından sanatçı Buray, konser verdi. Buray, birbirinden farklı parçaları söylerken, konsere katılanlar da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası Darende'nin tanıtımı yapıldı Darende'nin tanıtımı yapıldı
Kaynak: DHA

Malatya Valiliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25'İNCİ ULUSLARARASI KAYISI FESTİVALİ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI -- - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:14 Bomba gibi patlayan yakıt tankı ortalığı savaş alanına çevirdi
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 15:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: 25'İNCİ ULUSLARARASI KAYISI FESTİVALİ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI -- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement