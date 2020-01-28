28 Ocak Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 28 Ocak Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

28 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Futbolculardan depremzedeler için örnek davranışMert Hakan: Biraz olsun acılar dinsin istedikOğulcan Çağlayan: Milletimiz her türlü olayda birleşirGökhan Akkan: İnsanların yarasını bir an önce sarması lazımİsmail Kartal: Organizasyon olursa hep beraber katılırızBEŞİKTAŞ11.

28 Ocak Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

Futbolculardan depremzedeler için örnek davranış

Mert Hakan: Biraz olsun acılar dinsin istedik

Oğulcan Çağlayan: Milletimiz her türlü olayda birleşir

Gökhan Akkan: İnsanların yarasını bir an önce sarması lazım

İsmail Kartal: Organizasyon olursa hep beraber katılırız

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlılarda, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlanacak.

Siyah beyazlı kulübün teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TAHKİM KURULU VE PFDK

Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NUN ELAZIĞ PROGRAMI

10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, futbolcular Selçuk İnan, Umut Nayir, Hasan Ali Kaldırım ve Uğurcan Çakır ile deprem bölgesini ziyaret edecek.

BASKETBOL

7DAYS EuroCup

20.00 Tofaş - Joventut Badalona

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Neptunas

20.30 KK Anwil - TEKSÜT Bandırma

Euroleague

18.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Bourges Basket

22.30 Famila Schio - Fenerbahçe Öznur Kablo

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Aston Villa - Leicester City (Çağlar Söyüncü - Lig Kupası)

22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu - İtalya Kupası)

00.00 Sporting Lizbon - Marítimo ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Primeira Liga)


Fenerbahçe, Beşiktaş, Çağlayan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
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