28 Ocak Salı DHA Spor Gündemi

Futbolculardan depremzedeler için örnek davranış
Mert Hakan: Biraz olsun acılar dinsin istedikOğulcan Çağlayan: Milletimiz her türlü olayda birleşirGökhan Akkan: İnsanların yarasını bir an önce sarması lazım İsmail Kartal: Organizasyon olursa hep beraber katılırızBEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlılarda, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlanacak.Siyah beyazlı kulübün teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.TRABZONSPORBordo mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇESarı lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.TAHKİM KURULU VE PFDK Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NUN ELAZIĞ PROGRAMI 10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, futbolcular Selçuk İnan, Umut Nayir, Hasan Ali Kaldırım ve Uğurcan Çakır ile deprem bölgesini ziyaret edecek.BASKETBOL7DAYS EuroCup20.00 Tofaş - Joventut BadalonaFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Neptunas20.30 KK Anwil - TEKSÜT BandırmaEuroleague18.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Bourges Basket22.30 Famila Schio - Fenerbahçe Öznur KabloAVRUPA'DAN FUTBOL22.45 Aston Villa - Leicester City (Çağlar Söyüncü - Lig Kupası)22.45 Milan - Torino (Hakan Çalhanoğlu - İtalya Kupası)
00.00 Sporting Lizbon - Marítimo ( Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Primeira Liga)