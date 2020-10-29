29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı

29.10.2020 14:57
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı, System.String[]

"Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 97. Yılı Kutlamaları" çerçevesinde Eskişehir Valiliği meydanında tören düzenlendi.

"Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 97. Yılı Kutlamaları" çerçevesinde Eskişehir Valiliği meydanında tören düzenlendi.

Tören ilk olarak Vali Erol Ayyıldız'ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tebrikleri kabulün ardından saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okundu. Ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam eden programda konuşan Vali Ayyıldız, Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü ilk günkü coşku ve heyecanla birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımızı söyledi. Cumhuriyetin; demokratik, çağdaş ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağı olduğunu kaydeden Vali Ayyıldız, "Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü ilk günkü coşku ve heyecanla hep birlikte kutladığımız bu bayram sabahında hepinizi en kalbi hislerle selamlıyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle; Türkiye Cumhuriyeti'ni sarsılmaz temeller üzerine kuran Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklalimizin bütün kahramanlarını; devletimizin bekası için sınır içi ve sınır dışında terörle mücadelede feda-yı can eden vatan evlatlarımızı, 15 Temmuz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. İçinde bulunduğumuz COVİD-19 sürecine rastlasa da destanını kalbimize yazdığımız, eğilmez başımıza taç yaptığımız Cumhuriyet; bütün anlam ve değerleriyle en kıymetli hazinemizdir.

Cumhuriyet; demokratik, çağdaş ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmenin temel dayanağıdır. Büyük badireler atlatmış olsa da Cumhuriyet'in kazandırdığı değerler ve demokratik düzen halkımızın gönlünde ve fikrindedir. Milletimiz ve devletimiz, yaşanan gelişmeleri doğru okumak noktasında bugün geçmişin şartlarıyla kıyaslanmayacak derecede imkan, kabiliyet ve tecrübeye sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı olması; DAEŞ, PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütlerinin hedefi haline gelmesinin başlıca sebebidir. Devletimiz; siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda ne kadar güçlü olduğunu ve üzerinde operasyon yapılamayacağını dost düşman herkese defalarca göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve dünyada güvenli, güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasından endişe duyanların sergiledikleri tüm yıkıcı ve bölücü tehditlere karşı uyanık ve hazır olmalıyız. Bizi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmalı; milli birlik ve beraberlik ile sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeliyiz. Cumhuriyetimizin, istiklal eksenindeki kaderimizde sahip olduğu rolü iyi kavramalıyız. "Kimsesizlerin kimsesi" olan Cumhuriyet; yükseldiği temeller itibarıyla köklü devlet geleneğimizin ve gönül medeniyetimizin devamıdır. Zira bize Cumhuriyet'i kazandıran nesil bu gönül medeniyetinin neferleriydi." dedi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Vali Ayyıldız, "Sevgili gençler, hepiniz; en güzel ve en değerli varlığımızsınız. Bütün umutlarınızla, sevinçlerinizle, masumiyetinizle aydınlık geleceğimizsiniz. Cumhuriyetimizi 2053'lere, 2071'lere sizler taşıyacak; çağın gerektirdiği bilgiyle ve değerlerimizi kuşandığınız yüreğinizle büyük Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz. Nitekim Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi "Bilgi, sonu gelmeyecek bir fetihtir." Çağa ve geleceğe yön verenler, bilgiyi fetheden milletler olacaktır." dedi

"Milli Mücadele'de "biz namus ve şerefiyle ölen bir neslin torunlayız dedirteceğiz" şeklinde ant içen Eskişehirliler her türlü imkansızlığa rağmen çok ağır bedeller ödeyerek sözlerini tutmuşlardır." diyen Vali Ayyıldız, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bugün hepimiz "namus ve şerefiyle ölen bir neslin torunlayız" derken Milli Mücadele'mizin nasıl ve hangi gayelerle kazanıldığını unutmamalıyız. Sevgisi imandan sayılan vatanımız; bizim dünyadaki cennetimizdir ve ay yıldızlı Türk bayrağımızın gölgesinde herkese yer vardır. Millete, devlete sadakat ekseni üzerinde duran bütün gönüllere kapımız daima açıktır. Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ederken vaktiyle bu topraklarda ayak izi olan Şeyh Edebali'nin ifade ettiği gibi davamızın esası, yani motivasyon kaynağımız sevgidir. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklalimizin bütün kahramanlarını hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gövdesini hain kurşunlara siper eden 15 Temmuz şehitlerini, terörle mücadelede feda-yı can eden vatan evlatlarımızı rahmetle anıyor; gazilerimize uzun ömürler ve sıhhatli bir yaşam diliyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Kutlama törenine; Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay, Harun Karacan, Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Dr. Aslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, askeri ve mülki erkan, idare amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - ESKİŞEHİR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı

Cumhuriyet, Eskişehir, Türkiye, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de de törenle kutlandı - Son Dakika


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