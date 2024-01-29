3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi konuk takım kazandı.

İLK YARIYI FIRTINA KAZANDI

Mücadeleye seyircisi önünde etkili başlayan Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

KASIMPAŞA'DAN HARİKA GERİ DÖNÜŞ

Konuk takım Kasımpaşa ise ikinci yarıda geri döndü. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa attı. Trabzonspor'da 90+2'de Poyraz Efe Yıldırım maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

3 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 37 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi. Trabzonspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.