Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi konuk takım kazandı.
Mücadeleye seyircisi önünde etkili başlayan Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Konuk takım Kasımpaşa ise ikinci yarıda geri döndü. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa attı. Trabzonspor'da 90+2'de Poyraz Efe Yıldırım maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.
Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 37 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi. Trabzonspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Son Dakika › Futbol › 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi - Son Dakika