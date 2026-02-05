330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Gaziantep'te bir emlakçı tarafından satışa sunulan dairenin görüntüleri izleyen herkesi isyan ettirdi.
2+0 olduğu belirtilen ve harabeden farksız ev için 330 bin TL talep edilirken, videoyu kayda alan şahsın ifadeleri de dikkat çekti.
Evi satışa çıkaran kişi "Selamünaleyküm arkadaşlar, Gaziantep'te Şahinbey Etiler Mahallesi'nde 2+0 kat mülkiyetli dairemiz satışa sunulmuştur. Evimiz arkadaşlar giriş kattır.
Mutfağın yerini değiştirebilirsiniz, 1+0 edebilirsiniz evi isterseniz. Burası da ikinci odamız; arkayı gören bahçemiz... Evimizin fiyatı 330 bindir. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada çok sayıda kişi evin görüntülerini paylaşıp tepkisini dile getirirken yapılan yorumlar dikkat çekti.
İşte o yorumlardan bazıları;
- Bırak evi almayı, binayı komple yıkıp yeniden yapmak lazım.
- Garibana Allah yardım etsin.
- Daire derken başkanım?
