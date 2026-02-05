330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi - Son Dakika
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
05.02.2026 11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
Gaziantep'te cep telefonuyla kayda alınan bir evin görüntüleri kısa sürede büyük ses getirdi. 2+0 olduğu ifade edilen ve 330 bin TL istenen dairenin harabeden farksız olduğu dikkatlerden kaçmazken, evin bulunduğu mahallenin görüntüleri de videoya damga vurdu.

Gaziantep'te bir emlakçı tarafından satışa sunulan dairenin görüntüleri izleyen herkesi isyan ettirdi.

HARABEDEN FARKSIZ

2+0 olduğu belirtilen ve harabeden farksız ev için 330 bin TL talep edilirken, videoyu kayda alan şahsın ifadeleri de dikkat çekti.

"ŞİMDİDEN ALICISINA HAYIRLI OLSUN"

Evi satışa çıkaran kişi "Selamünaleyküm arkadaşlar, Gaziantep'te Şahinbey Etiler Mahallesi'nde 2+0 kat mülkiyetli dairemiz satışa sunulmuştur. Evimiz arkadaşlar giriş kattır.

Mutfağın yerini değiştirebilirsiniz, 1+0 edebilirsiniz evi isterseniz. Burası da ikinci odamız; arkayı gören bahçemiz... Evimizin fiyatı 330 bindir. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada çok sayıda kişi evin görüntülerini paylaşıp tepkisini dile getirirken yapılan yorumlar dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Bırak evi almayı, binayı komple yıkıp yeniden yapmak lazım.

- Garibana Allah yardım etsin.

- Daire derken başkanım?

330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

    Yorumlar (6)

  • Bir rüya null Bir rüya null:
    e ne var bunda.. tadilat yapilcak 300e verilir bence?? 30 6 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Zaten evi alan tadilatını yapacak. Gerçi bina oturulacak bir şey mi ona da bakmak lazım. ya da belki kentsel dönüşüm için yıkılabilirse yine tatlı kar yapılabilir. 15 1 Yanıtla
  • Kozmik lemur Kozmik lemur:
    BU fiyata ne bekliyorsunuz temizleyip bu evi hiç bir tadilat yapmadan 10 bin zaten kiraya verirler kira verene kadar al otur 3 sonra ev senin olur bankadan ihtiyaç kredisi çekip alsan bile 10 1 Yanıtla
  • Demir Demir Demir Demir:
    Azad bıle ıstemıs suan en kotu kıra 30 bın sıfır ev fiyatı en dusuk bölgede 5 milyon 5 1 Yanıtla
  • ahmet keles ahmet keles:
    Neden şaşırıyorsunuzki,bunlar doğru olmasada Türkiye'nin gerçekleri. 3 0 Yanıtla
