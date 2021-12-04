4 yaşındaki oğlu ile bisikletle 5 ülke gezip, Demre'ye geldi - Son Dakika

İSVİÇRELİ Lea Borer (39), oğlu Tim (4) ile bisikletle 5 ülke gezip, 4 ayda 3 bin 500 kilometre yol katederek, Antalya'nın Demre ilçesine geldi. İlçeyi oğluyla gezen Borer, Türklerin misafirperverliğine hayran kaldığını söyledi.

İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan sosyal pedagog Lea Borer, pandemi sürecinde oğlu Tim Borer ile bisiklet turu yapmaya karar verdi. Bisikletine, oğlunun küçük bisikletini bağlayan Borer, 1 Ağustos'ta Basel'den başladığı yolculuğunda İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek 23 Ekim'de Türkiye'ye geldi. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı geçerek Antalya'nın Demre ilçesine ulaşan Borer, Likya Uygarlıkları Müzesi, Myra Antik Kenti ve Aziz Nicolaos Müzesi'ni gezdi.