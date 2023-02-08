Enkaz altındaki bebeği elleriyle su verdiler...Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş - Son Dakika
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Enkaz altındaki bebeği elleriyle su verdiler...Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş

08.02.2023 00:21

Enkaz altındaki bebeği elleriyle su verdiler.

Enkaz altındaki bebeği elleriyle su verdiler... Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş

2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı

HATAY - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muhammed'e elleri ile su içirdi.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi'ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardı. Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdi. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enkaz altındaki bebeği elleriyle su verdiler...Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz altındaki bebeği elleriyle su verdiler...Deprem enkazından 44 saat sonra gelen kurtuluş - Son Dakika
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