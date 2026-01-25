50 Yıl Sonra THY Uçağı İçin Yeni İzler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

50 Yıl Sonra THY Uçağı İçin Yeni İzler

50 Yıl Sonra THY Uçağı İçin Yeni İzler
25.01.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nedim Kuru ve ekibi, 1975'te düşen THY uçağının enkazına ait parçaları tespit etti.

MARMARA Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 50 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan sanal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi, son çalışmalarında sonar taramasında bu kez de uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen parçalar bulundu.

30 Ocak 1975 tarihinde Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan THY ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 tipi uçağıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 42 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 yıldır enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor. Sanal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı çalışmalarda su altı dronu ile yaptığı dalışta daha önce uçağın burun kısmına benzeyen bir parça tespit etmişti. Kuru ve ekibinin 4'üncü kez yaptığı arama tarama faaliyetlerinde söz konusu yerde uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen yamulmuş halde parçalar tespit etti. Öte yandan Nedim Kuru, Marmara Denizi'nin içine bir anıt mezar yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

DAHA ÖNCE ARAMA ÇALIŞMALARI SINIRLI KALMIŞTI

Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu. Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı.

'7 SAAT ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI, PARÇALAR GÖRÜNTÜLEDİK'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Nedim Kuru, "THY'ye ait 'Bursa' isimli 42 yolcusu ile birlikte düşen düşen yolcu uçağına 4'üncü dalış operasyonu gerçekleştirdik. 7 saat boyunca uçağın düştüğü enkaz bölgesinde su altı dronu ile arama yaptık ve uçak enkazına ait diğer parçaları görüntüledik. 4'üncü dalış operasyonuna, daha önce o bölgeden uçağa ait parçaları yanlışlıkla ağına takarak çıkaran balıkçı Serhan abi de bizimle geldi, aynı bölge de biz de uçağa ait olduğunu düşündüğümüz parçalar görüntüledik" dedi.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Nedim Kuru, Denizcilik, Havacılık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 50 Yıl Sonra THY Uçağı İçin Yeni İzler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
13:13
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL
40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 14:35:42. #7.11#
SON DAKİKA: 50 Yıl Sonra THY Uçağı İçin Yeni İzler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.