500 bin TL\'lik iddia ortalığı karıştırdı! Vedat Milor\'dan yanıt gecikmedi

Yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında ortaya atılan 9 bin euroluk tanıtım iddiası tartışma yarattı. Bir işletmeci, Erenköy'de bulunan dondurma işletmesinin tanıtımı için Milor ile 9 bin euro (500 bin TL) karşılığında anlaştığını ancak söz konusu paylaşımın yapılmadığını ileri sürdü.

"9 BİN EUROYU ELDEN VERDİM" İDDİASI

İşletmeci, 10 Temmuz 2026 tarihinde Milor ile dondurma bölümünün tanıtımı için anlaştıklarını ve 9 bin euroluk ödemeyi elden yaptığını iddia etti.

İddiasını destekleyen WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar ve işletmenin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğunu belirten işletmeci, çekim ve paylaşımların bir hafta içerisinde yapılmasının kararlaştırıldığını öne sürdü.

"ÇEKİM YAPILDI ANCAK PAYLAŞILMADI"

İşletmecinin iddiasına göre çekim tarihi birkaç kez ertelendikten sonra Milor, 24 Temmuz 2026'da işletmeye gelerek çekim yaptı. Ancak çekilen içerik kararlaştırılan tarihte yayınlanmadı.

İşletmeci, başka dondurma işletmelerinin paylaşımlarına öncelik verildiğini ve kendi işletmelerinin paylaşımının sürekli ertelendiğini öne sürdü.

Sezonluk faaliyet gösterdiklerini belirten işletmeci, tanıtımın zamanında yapılmaması nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradıklarını savunarak çekilen içeriklerin yayınlanmasını ve zararlarının karşılanmasını talep etti.

VEDAT MİLOR'DAN İLK YANIT

Hakkındaki iddiaların ardından Vedat Milor sessizliğini bozdu. X hesabından açıklama yapan Milor, iddiaları kesin bir dille reddederek haber ve paylaşımları "iftira" olarak nitelendirdi.

Milor açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır."

YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Böylece Milor, işletmecinin 9 bin euroluk ödeme ve tanıtım anlaşmasına ilişkin iddialarına karşı hukuki yola başvurduğunu duyurdu. Tarafların karşılıklı açıklamalarının ardından tartışma yargıya taşınmış oldu.