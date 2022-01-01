Üye Girişi
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor - Son Dakika

56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor

01.01.2022 11:06
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor

İZMİR'de 2 çocuk ve 2 torun sahibi Gül Pasin (26), dünyanın pek çok yerindeki zorlu dağları tırmandı ve patika koşularında dereceler elde etti.

İZMİR'de 2 çocuk ve 2 torun sahibi Gül Pasin (26), dünyanın pek çok yerindeki zorlu dağları tırmandı ve patika koşularında dereceler elde etti. Tanzanya'daki 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro Dağı ve İran'daki 5 bin 609 metrelik Demavend Dağı'na tırmanan astım hastası Pasin, bu rahatsızlığının tırmanma ve koşmasına engel olmadığını belirtip, "Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Sekreteri Gül Pasin, sportif faaliyetlerde elde ettiği başarılarıyla görenleri hayran bırakıyor. Pasin, doğa yürüyüşlerini sevdiği için İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü'ne (İDADİK) katıldı ve tırmanma eğitimi aldı. Eğitimlerin ardından önce Türkiye'deki daha sonra dünyadaki zorlu dağları tırmanan Pasin, patika koşularında da pek çok derece elde etti.

'KILIMANJARO DAĞI 10 GÜNLÜK BİR SERÜVENDİ'İple ve kazmalarla zorlu dağlara tırmandığını belirten Pasin, "2015 yılında Afrika'ya gittim. Tanzanya'da bulunan 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro Dağı'nı tırmandım. 10 günlük bir serüvendi. Grup olarak 6 günde çıkıp 5 günde iniş yaptık. Uyku düzeni ve oksijenimizi deneyerek, tedbir alarak ilerledik. Çok güzel bir faaliyet oldu. Büyük bir heyecan hissettim. Zirvede bambaşka bir manzara vardı. Bir tarafta alev gibi bir sıcaklık, bir tarafta ise bambaşka bir görüntüyle karşı karşıyaydık. 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nı ise 2020 yılında tırmandım. Zorlukları başardıkça insan daha fazlasını yapabileceğine inanıyor" diye konuştu.53 YAŞINDA 53 KİLOMETRE KOŞTUKilimanjaro Dağı'nın ardından İran'da bulunan 5 bin 609 metrelik Demavend Dağı'na tırmandığını belirten Pasin, "Dağlara çıktıkça patikaları ve koşmayı sevmeye başladım. Bu yüzden patika yürüyüşlerinde şehir içi maratonlara katılmaya karar verdim. 15-20 kilometrelerde başladığım patika koşularını giderek artırdım. İznik'te 46 kilometre, Bulgaristan'da yapılan koşuda 53 yaşında, 53 kilometre koştum. Türkiye'deki pek çok ilde düzenlenen patika koşularına katıldım. Bu koşularda sulardan atladık, dereleri aştık. Doğayla baş başa kaldığımız yerler oluyor. En son Kaz Dağları'nda 66 kilometre koştum. Yarışımız gece bitmişti bu yüzden heyecanlı ve tedirgindim. Ayak tırnaklarım düştü ancak yarış bittikten sonra bütün zorluklar geride kaldı" dedi.ASTIM HASTALIĞI ENGEL OLMADIÖte yandan astım hastası olduğunu anlatan Pasin, şunları söyledi:

"Astım hastasıyım ancak bu rahatsızlığım tırmanmama ve koşmama engel olmadı. Günde 2-3 kez aldığım ilacı zaman içinde bir defa almaya başladım. Karlı zirvelerde, sisli yerlerde çok zorlandım. Bu zorluğa rağmen doğa bana çok iyi geldi. Etrafımdakiler ve çocuklarım benimle gurur duyuyorlar. 3 yaşındaki torunum beni görür görmez, 'Hadi anneanne koş' diyor. Her yarıştan sonra evde birlikte kutlama yapıyoruz. Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor."


56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor
YORUMLAR
500

Toros Dağları, Tanzanya, Astım, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor - Son Dakika


O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu         
10:15
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
Market ve AVM'lerde cam, plastik, kağıt vb. ambalajlar için depozito sistemi bugün başlıyor Market ve AVM'lerde cam, plastik, kağıt vb. ambalajlar için depozito sistemi bugün başlıyor         
09:19
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
07:21
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak İstanbul'da köprü ve tünel ücretleri belli oldu! Köprülerde artık iki yönlü ücretlendirme yapılacak         
22:59
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
07:25 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 11:16:38. #1.12#
SON DAKİKA: 56 yaşındaki kadın dağcı: Yaşım ilerledikçe azmim ve isteğim artıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement