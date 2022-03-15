57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlen basın toplantısına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, turun geçeceği şehirlerin spor il müdürleri ve davetliler katıldı.

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan tur, 10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bodrum'dan başlayacak ve İstanbul'da sona erecek organizasyonda, toplam uzunluğu bin 303 kilometre olan 8 etap geçilecek.

Turda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye'de 12 pro takım ve 6 kıta takımı mücadele edecek. Geçen yıl 3 olan WorldTour takım sayısı bu yıl 7'ye yükselirken Nairo Quintana, Sam Bennett ve Chris Froome gibi güçlü bisikletçilerin pelotonda yer alması, yarışa yönelik uluslararası ilgiyi ve rekabeti artıracak.

Parkurlar

Bu yıl Bodrum'dan başlayarak İstanbul'a gelecek Tour of Türkiye'de geçilecek 8 etap şöyle:

Bodrum- Kuşadası: 207 kilometre

Selçuk (Efes)- Alaçatı: 158 kilometre

Çeşme- İzmir (Karşıyaka): 123 kilometre

İzmir (Konak)- Manisa (Spil): 147 kilometre

Manisa- Ayvalık: 192 kilometre

Edremit (Akçay)- Eceabat (57.Alay Şehitliği): 205 kilometre

Gelibolu- Tekirdağ: 135 kilometre

İstanbul-İstanbul: 136 kilometre

Takımlar

Organizasyona katılacak takım listesi şöyle:

WorldTour takımları: UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), Bora-Hansgrohe (Almanya), Israel-Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange-Jayco (Avusturya) Team DSM (Hollanda).

Pro takımlar: Alpecin-Fenix (Belçika), Team Arkea-Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper-Androni Giocattali (İtalya), Bardiani CSF Faizane (İtalya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), EOLO-Kometa Cycling Team (İtalya), Euskatel-Euskadi (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Burgos BH (İspanya), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).

Kıta takımları: Bike Aid (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), China Glory Continental Team (Çin).

Bilal Şentürk: "Çok büyük bir organizasyon"

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, turun Türkiye'nin doğa, tarih ve spor turizmine büyük katkı sağladığını söyledi.

Tanıtım toplantısında konuşan Şentürk, "Ülkemiz, Anadolu coğrafyası, 2 kıtayı birleştiren, iklimi, doğası ve tarihiyle muhteşem bir yer. İnsanlık tarihi boyunca en önemli medeniyetlerin kurulduğu ve yaşadığı topraklar olarak dünyanın her zaman ilgisini çektik. Bu ilginin bilgiyle bezenerek daha farklı zenginliklere vesile olmasını sağlayacak etkinlikler var. Turizm bunlardan bir tanesi. Doğa ve tarih turizminin yanında bir de spor turizmi var. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen tur ile dünyada bu alandaki en iyileri misafir ediyoruz. Çok büyük bir organizasyon. Devletimizin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sporun her branşına olduğu gibi bisiklet sporuna çok büyük desteği var." ifadelerini kullandı.

Şentürk, organizasyonun hem Çanakkale hem de İstanbul Boğazı'nda iki kıtayı birleştireceğini belirterek, "Ülkemizin farklı güzelliklerini tanıtmaya katkı sağlaması, özellikle bisiklet sporunu tabanda karşılık bulması bakımından her yaşta insana hitap etmesiyle, sporun gelişmesine katkı sağlayacak bu organizasyonun başarılı geçmesini diliyorum. Bu yıl özel bir parkur var o da Çanakkale Köprüsü. Çanakkale bizim tarihimiz açısından çok önemli bir şey. Vatanımıza art niyetle bakanlar için çok önemli bir savunma hattıydı. Ancak gönlünü bize açanları cömertçe, sevgiyle karşılayacağımız bir yer olacak. Bu tur, Çanakkale Köprüsü'nden geçerek iki yakayı bisikletle birleştirilecek." diye konuştu.

Daha önce kaymakamlık yaptığı dönemde Van Gölü etrafında bisiklet turu düzenlediğini anlatan Bilal Şentürk, "Bitlis Ahlat'ta kaymakamlık yaptım. 33 kişinin katıldığı amatörce Van Gölü Bisiklet Turu düzenledik. 437 kilometrelik bir turu bitirdik. Hayatımda yaşadığım en güzel anlardan biriydi. Biz amatördük." dedi.

Bisikletin enerjisini binicisinden aldığını vurgulayan Şentürk, "Bisiklet, akaryakıt istemiyor ve zamlardan etkilenmiyor. Üzerine binen kişinin heyecanını ve enerjisini yansıtarak hızını, temposunu ve güzergahı belirleyen mükemmel bir araç. İklim değişikliğine karşı dünyayı ve çevreyi koruma için çok özel bir araç. Bu yönüyle Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle üzerinde durduğu, desteklediği bir spor branşı. Destekleriyle bugüne kadar geldik. Altyapının gelişmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bu sene tur Bodrum'dan başlayıp İstanbul'da bitecek ama önümüzdeki yıllarda ülkemizin diğer yerlerinde de düzenleneceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Bünyamin Bozgeyik: "Dünyanın en iyileri, dünyanın en zorlu etaplarında pedal çevirecek"

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun her geçen yıl niteliğinin arttığını söyledi.

Turda dünyanın en iyi sporcularının yarışacağını dile getiren Bozgeyik, "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 14 ülkeden 25 takım yer alacak. Dünyanın en iyileri, dünyanın en zorlu etaplarında pedal çevirecek. Biz de her sene olduğu gibi böylesine bir değer ortaya koyan bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için gurur duyacağız." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye'nin spordaki başarı çıtasının sürekli arttığını aktaran Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada milyonlarca bisikletsever tarafından takip edilen, 1963 yılından bu yana ülke sporunun marka değerine ve ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 57'ncisini düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Sporda başarı çıtamız her geçen gün daha yükseğe çıkıyor. Tüm branşlarda daha fazla yetenek sporla buluşuyor. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy tesislerimiz, spor salonlarımız, kortlarımız, sahalarımız, pistlerimiz ve havuzlarımız yükseliyor. Spor turizmi ve organizasyonu anlamında da kapasite, tecrübe ve birikimlerimiz sürekli artıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 57 yıldır istikrarla, niteliği her geçen sene artarak düzenleniyor."

Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımında önemli rol alacağını dile getiren Spor Toto Teşkilat Başkanı, "Organizasyon 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaşacak. Güzel ülkemizin, cennet vatanımızın eşsiz yerleri, canlı yayınlarda yine tüm dünyayı kendisine hayran bırakacak. Önceki organizasyonun sadece final özeti 52 milyon haneye ulaştı. Ortada olağanüstü bir başarı var." dedi.

Türkiye'nin son 20 yılda tesis açısından önemli bir hamle yaptığına değinen Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dünyada eşi benzeri olmayan bir spor tesisi devrimi içinde. Bisiklet branşında da aynı süreç söz konusu. Bisiklet, üzerinde titizlikle durduğumuz ve her yaştan halkımızı yoğun bir şekilde teşvik ettiğimiz sporlardan bir tanesi. Ülkemizin olimpik ölçülerdeki ilk velodrom tesisini Konya'ya kazandırıyoruz."

Bünyamin Bozgeyik, şehirlerde bisiklet yolu yatırımlarını çoğalttıklarını anlatarak, "Şehirlerimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştıran, bu spora gençlerimizi ve vatandaşlarımızı teşvik eden onlarda proje gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimlerle yaptığımız güçlü iş birlikleriyle daha fazla bisiklet yolu inşa edilmesini konusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemizde bisiklet sporuna olan ilgiyi tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emin Müftüoğlu: "Gelişen Türkiye'nin farklı bir yüzünü dünyaya tanıtacak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, turda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçileceğini ve dünyaya önemli bir tanıtım yapılacağını söyledi.

Turun sloganının "Tarihe, doğaya saygı" olarak belirlendiğini aktaran Müftüoğlu, şöyle konuştu:

"Bu turun en önemli özelliği doğa ve tarihe saygı olarak belirlendi. Tarihin destanı Çanakkale'yi unutmadık. Tarihte destan yazan Türkiye, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize hediye gibi yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçecek. Bütün dünyaya hem tarihimizi hem de gelişen Türkiye'nin farklı bir yüzünü tanıtacak. Hem doğa hem de tarih var ama bu yıl farklı bir tarih var. Bodrum'dan başlıyoruz. Hem turizmi hem doğayı hem tarihi hem de ilk defa 2 kıtayı 2 kez geçeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bisiklet ailesine inanılmaz katkı sağladı. Projenin her aşamasında bize her türlü desteği veren sporda önderimiz ve liderimiz olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ana sponsorumuz Spor Toto ve diğer sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz."

Müftüoğlu, 35 yıl önce bugün bir kaza sonucunda bisiklet sporuyla tanıştığını anlatarak, "35 yıl önce 15 Mart gününü hatırlamıyorum. Çünkü 14 Mart'ta bir kaza geçirmiştim. İki gün sonra uyanmışım. Aradan 35 yıl geçti. O gün bisiklet ailesine katılmama vesile oldu. Zor günler geçirdim. Beni bu aileye kazandıran dönemin asbaşkanı Mehmet Arıcı'ya teşekkür ediyorum. Kendisi benim bisikletteki tüm kariyer planlamamı da yaptı. O gün başlayan hikaye bugün burada sizlerle buluşmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat hedefiyle yola çıktık." diyen Müftüoğlu, "Ülkemiz ilk defa kapalı velodromu bu sene açacak. İslam Oyunları ile müsabakalara başlayacağız. 2011'de Avrupa Şampiyonası'na hazırlanarak Avrupa şampiyonu çıkaran bir federasyonuz. O gün onu yaptık, çok uzun sürmeyecek gelecekte de olimpiyatlarda ve dünya şampiyonluğu almak için yola çıkıyoruz. Bu yolu Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımızın destekleriyle gerçekleştireceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Dünyada yakından takip edilecek

Yarış, TRT ve Eurosport'tan canlı yayımlanacak.

Yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayımlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile çok yakından takip edilecek.

Türkiye'nin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.

"57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı" oluşturulacak

Bu yıl ilklerin yarışı haline gelecek organizasyon öncesinde anlamlı bir projeye de imza atılacak.

Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Türkiye'de orman varlığının güçlendirilmesi adına yapılacak çalışma çerçevesinde, yarıştan bir gün önce Bodrum'da, "57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı"nın açılışı yapılacak. Buraya, bisikletçilerin parkurda kat edeceği mesafe kadar tohum topu da bırakılarak ülkenin orman alanlarının rehabilitasyonuna katkı sağlanacak.