SPOR 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun basın toplantısı yapıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 57'ncisi, 10-17 Nisan tarihleri arasında 'Tarihe ve doğaya saygı' mottosuyla gerçekleştirilecek. 10 Nisan'da Bodrum'da başlayacak olan organizasyon, 1308 kilometre yol kat edildikten sonra 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek. Nisan ayındaki tur öncesinde, organizasyonun basın toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dünyanın önemli profesyonel takımlarının, dünya ve olimpiyat madalyalı sporcular ile Türk sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye'de 12 Pro Takım ve 6 Kıta Takımı pelotonda mücadele verecek.

Tour of Türkiye'nin yenilenen etap parkuru ise şu şekilde:

10 Nisan : Bodrum - Kuşadası

11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka)

13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

14 Nisan : Manisa - Ayvalık

15 Nisan : Edremit (Akçay) ? Eceabat (57.Alay Şehitliği)

16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ

17 Nisan : İstanbul - İstanbul

CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRÜ ŞENTÜRK: DÜNYANIN EN İYİLERİNİ AĞIRLAYACAĞIZ

Organizasyonda dünyanın en iyi bisikletçilerini ağırlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, "Ülkemiz; Anadolu coğrafyası, 2 kıtayı birleştiren, iklimi, doğası ve tarihiyle muhteşem bir yer. İnsanlık tarihi boyunca en önemli medeniyetlerin kurulduğu ve yaşadığı topraklar olarak dünyanın her zaman ilgisini çektik. Bu ilginin bilgiyle bezenerek daha farklı zenginliklere vesile olmasını sağlayacak etkinlikler var. Turizm bunlardan bir tanesi. Doğa ve tarih turizminin yanında bir de spor turizmi var. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile dünyada bu alandaki en iyileri misafir ediyoruz. Çok büyük bir organizasyon gerçekleştirilecek. Devletimizin, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sporun her branşına olduğu gibi bisiklet sporuna da çok büyük desteği var. Ülkemizin farklı güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlaması, özellikle bisiklet sporunun tabanda karşılık bulması bakımından her yaşta insana hitap etmesiyle, sporun gelişimine katkı sağlayacak bu organizasyonun başarılı geçmesini diliyorum. Bu yıl Çanakkale Köprüsü ile çok özel bir parkur var. Çanakkale bizim tarihimiz açısından çok önemli bir şey. Vatanımıza art niyetle bakanlar için çok önemli bir savunma hattıydı. Ancak gönlünü bize açanları cömertçe, sevgiyle karşılayacağımız bir yer olacak. Bu organizasyon, Çanakkale Köprüsü'nden geçerek iki yakayı bisikletle birleştirilecek. Bu sene tur Bodrum'dan başlayıp İstanbul'da bitecek ama önümüzdeki yıllarda ülkemizin diğer yerlerinde de düzenleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANI BOZGEYİK: CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU YİNE TÜM DÜNYAYI KENDİNE HAYRAN BIRAKACAK

Türkiye'nin spordaki başarı çıtasının yükseldiğini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, "Tüm dünyada takip edilen, ilk yılından bu yana ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu bir kez daha düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sporda başarı çıtamız her geçen gün yükseliyor. Her gün daha fazla yeteneği sporla buluşturuyoruz. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy tesislerimiz, spor salonlarımız, kortlarımız, sahalarımız, pistlerimiz ve havuzlarımız yükseliyor. Spor turizmi ve organizasyonu anlamında kapasite, birikim ve tecrübelerimiz de her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 57 yıldır istikrarla, niteliği her geçen sene yükselerek düzenleniyor. Organizasyon 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaşacak. Vatanımızın eşsiz yerleri, canlı yayınlarda yine tüm dünyayı kendisine hayran bırakacak. Önceki organizasyonun sadece final özeti 52 milyon haneye ulaştı. Olağanüstü bir başarı mevcut. 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 14 ülkeden 25 takım yer alacak. Dünyanın en iyileri, dünyanın en zorlu etaplarında pedal çevirecek. Biz de her sene olduğu gibi böylesine bir değer ortaya koyan bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için gurur duyacağız. Organizasyonun hayırlı olmasını ve yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum. Son 20 yılda tüm branşlarda stratejik hamleler gerçekleştirdik. Türkiye, dünyada eşi benzeri olmayan bir spor tesisi devrimi içinde. Bisiklet branşında da aynı süreç söz konusu. Bisiklet de titizlikle durduğumuz ve halkımızı yoğun bir şekilde teşvik ettiğimiz sporlardan bir tanesi. Ülkemizin olimpik ölçülerdeki ilk velodrom tesisini Konya'ya kazandırıyoruz. İnşallah inşaatında sona yaklaştık. Avrupa'nın en kapsamlı velodromlarımdan biri olacak ve tüm halkımıza hizmet edecek. 2 bin 329 kişi kapasiteli tribünü, 250 metre ahşap pistiyle, kondisyon, eğitim ve seminer salonlarıyla, sporcuların olimpik düzeyde ihtiyaç duyabileceği tüm imkanlar bu tesiste mevcut. Yeni sporcuların, ülkemizi bisiklet branşında başarıyla temsil edecek şampiyonların yetişmesine vesile olacak" dedi.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI MÜFTÜOĞLU: GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ VE KATILIMCI KALİTESİNDEN ÇOK MUTLUYUZ

Parkurları belirlerken Türkiye'nin tarihi zenginliklerine vurgu yapmaya özen gösterdiklerini ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Ülkemizin yüz akı organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turumuz öncesinde hazırlıklarımızda sona yaklaşmış bulunuyoruz. Bu dev organizasyonu himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, etaplarımıza ev sahipliği yapacak yerel yönetim temsilcilerine ve kamu kurumlarına çok teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulumuz ve teknik ekiplerimizin kapsamlı ve titiz şekilde hazırladığı parkurumuz, profesyonel takımlardan ve katılımcı bisikletçilerden çok olumlu yorumlar aldı. Bu doğrultuda gördüğümüz ilgiden ve katılımcı takımların kalitesinden çok mutluyuz. Bu yıl parkur rotalarımızı belirlerken hem ülkemizin tarihi zenginliklerine hem de doğal güzelliklerimize vurgu yapmaya özen gösterdik. Ayrıca bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan iki köprüden geçecek ve ülkemizin stratejik konumuna ve ulaşım ağı altyapısına dikkat çekeceğiz. Bu yıl 57'nci kez düzenlenecek organizasyonun Gelibolu Etabı 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'nde sona erecek. Bu sayede, bir asır önce 1915'te, Anzak Çıkarması'nı durdurması ve verdiği büyük kayıplarla efsaneleşmiş 57'nci Piyade Alayı'nı ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni anarken, bu toprakların ülkemiz için değerini spor vesilesiyle vurgulayacağımız tarihi bir etap olacak" ifadelerini kullandı.

57'NCİ CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU YARIŞ DİREKTÖRÜ ERÇEVİK: GEÇTİĞİMİZ YILLAR GÖRE ETAPLAR DAHA ZOR

Geçtiğimiz yıllara göre bisikletçileri daha zorlu etapların beklediğine dikkat çeken yarış direktörü Mutlu Erçevik, "Bu yıl, önceki yıllara göre bisikletçileri daha da zorlu etaplar bekliyor. 2022 parkurumuz; sportif rekabeti artıracak, ülkemizin tanıtımına ve bisikletin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak şekilde kurgulandı. 57'nci yılımızda Ege Bölgesi'nin turizm ve ticaret merkezlerinden Trakya'ya, ardından kültür başkentimiz İstanbul'a ilerleyeceğiz. Tırmanış ustası bisikletçiler için Şirince, Spil Dağı Milli Parkı, Tekirdağ, Gelibolu ve Kaz Dağları limitlerin zorlanacağı yokuş primlerini barındıracak. Karşıyaka, Alaçatı, Ayvalık ve İstanbul etapları ise güçlü sprinterlerin nefes kesen sprint finişler ile yıldızlaşacağı etaplar olacak. Organizasyonumuzun genel klasman mayosu, yine turkuaz renkte olacak. Böylece bir kez daha kurumsal rengimiz, yarışın genel klasman lideri olan sporcunun üstünde olacak" şeklinde konuştu.