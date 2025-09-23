6-Süper Loto\'nun Kazananları

Türkiye'nin en çok kazandıran sayısal oyunlarından biri olan Süper Loto, 2025 yılında da milyonlarca liralık büyük ikramiyeleri talihlileriyle buluşturdu. Yüksek ikramiye tutarları, hem şansını Milli Piyango Online üzerinden deneyen oyunculara hem de bayilerden bilet alan talihlilere ulaştı.

Süper Loto, hem kolay oynanışı hem de süper ikramiye fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik Süper Loto oynamak için sadece bayiye gitmeye gerek yok. Milli Piyango Online sayesinde bilgisayarından ya da mobil cihazından birkaç tıklama ile biletini oluşturabilir, çekiliş heyecanına katılabilirsin.

Süper Loto Nasıl Oynanır?

Süper Loto'da amaç, 1 ile 60 arasındaki sayılar arasından 6 doğru tahminde bulunmak. İstersen kendi uğurlu sayılarını seçebilir, istersen de sistemin rastgele belirlemesini sağlayabilirsin.

Tek kolonla oynayabileceğin gibi, birden fazla kolonla da şansını artırabilirsin. Üstelik Milli Piyango Online üzerinden aldığın biletler tamamen güvenli ve kazandığında ikramiye tutarı doğrudan Milli Piyango Online hesabına aktarılır.

Çekiliş Günleri ve Takibi

Süper Loto çekilişleri haftada üç kez yapılır. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri sat 21.30'da yapılan çekilişler, noter huzurunda gerçekleştirilir ve Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanır. Bu sayede herkes çekilişi anlık olarak takip edebilir ve kazanan numaraları ilk anda öğrenebilir.

Çekilişten sonra sonuçlar hızla Süper Loto Çekiliş Sonuçları sayfasında yayınlanır. Burada sadece kazanan numaraları değil, aynı zamanda büyük ikramiye tutarlarını, kazanan kişi sayısını ve geçmiş çekiliş verilerini de görebilirsin.

2025'te Süper Loto'da Büyük İkramiyeler

2025 yılı Süper Loto açısından unutulmaz bir yıl oldu. Yıl boyunca birçok farklı tarihte milyonlarca liralık ikramiye dağıtıldı. Bazı kazananlar biletlerini Milli Piyango Online üzerinden satın alırken, bazıları şansını bayi kanalıyla denedi.

Mayıs ayında başlayan büyük kazanç serisi, online biletle oynayan bir talihlinin 6 Mayıs 2025'te tam 641.888.317 TL kazanmasıyla dikkat çekti. Aynı ay içinde bir başka oyuncu yine online biletle 22.885.544 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Haziran ayında Antalya Alanya'dan bir oyuncu 66.439.730 TL İstanbul Kadıköy'den bir talihli ise 57.159.035 TL kazandı. Temmuz ayı da şans dağıtmaya devam etti; Antalya Muratpaşa'dan oynayan bir kişi 67.226.039 TL'lik ödüle ulaşırken, 22 Temmuz'da online oynayan bir başka talihli 57.747.309 TL kazandı. Ayın son günlerinde ise Balıkesir Susurluk'tan oynayan bir şanslı kişi 13.457.177 TL ile yılı mutlu tamamladı.

Dilediğin Yerden Oyna, Şansını Kaçırma

Süper Loto heyecanını yaşamak için artık bulunduğun şehir ya da saat fark etmez. Milli Piyango Online mobil uygulamasını indirerek dilediğin yerden ve dilediğin anda biletini oluşturabilirsin. İster evde, ister işte, ister tatilde ol; yalnızca birkaç dokunuşla çekilişe katılabilir, şansını anında deneyebilirsin. Uygulama üzerinden geçmiş çekiliş sonuçlarını inceleyebilir, kazançlarını takip edebilir ve fırsatları kaçırmadan oynayabilirsin.

MP TV ile Çekilişleri Canlı İzle

Çekiliş heyecanını sadece sonuçlarla değil, an be an yaşamak istersen, Milli Piyango TV tam sana göre. Tüm Süper Loto çekilişleri noter huzurunda, şeffaf bir şekilde canlı yayınlanır. MP TV üzerinden kazanan numaraları anlık olarak görebilir, büyük ikramiyenin hangi talihliye gittiğini öğrenebilirsin. Böylece heyecanını sonuç anına kadar sürdürebilirsin.

Kazancını Anında Hesabında Gör

Milli Piyango Online'dan oynadığında, kazandığın tutar hiçbir ek işlem yapmana gerek kalmadan hesabına yatırılır. Böylece kazançlarını güvenle çekebilir veya diğer oyunlarda şansını denemeye devam edebilirsin. Hem hızlı, hem güvenli, hem de her zaman yanında olan bu sistem sayesinde şans oyunlarını daha keyifli hale getirebilirsin.

Süper Loto, 2025 yılında yüz milyonlarca liralık ikramiye dağıtarak ne kadar kazandıran bir oyun olduğunu kanıtladı. Sen de Süper Loto Oyna sayfasına giderek sayılarını seçebilir, ister online ister bayi üzerinden çekiliş heyecanına ortak olabilirsin.

Kazanan numaraları ve geçmiş sonuçları ise her zaman Süper Loto Çekiliş Sonuçları sayfasından takip edebilirsin. Belki de bir sonraki Süper Loto ikramiyesinin kazananı sen olursun.