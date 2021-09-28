Üye Girişi
7. İstanbul Karbon E-Zirvesi çevrim içi düzenlendi - Son Dakika

7. İstanbul Karbon E-Zirvesi çevrim içi düzenlendi

28.09.2021 12:53
7. İstanbul Karbon E-Zirvesi çevrim içi düzenlendi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Orhan Solak, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olması ve 2053 net sıfır hedefi açıklamalarına işaret ederek, "Politik kararlar ciddi bir çalışmayı da gerektiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Orhan Solak, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olması ve 2053 net sıfır hedefi açıklamalarına işaret ederek, "Politik kararlar ciddi bir çalışmayı da gerektiriyor. Asıl süreç bundan sonra başlıyor diyebiliriz. Tüm kurumlarımız, sektörlerimiz bu anlamda ciddi bir dönüşümün içerisinde yer alacak." dedi.

"İklim Dirençli Türkiye İçin Yeşil Toparlanma Atık ve Enerji Yönetiminin Rolü" başlığı ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğiyle 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi çevrim içi düzenlendi.

Solak, zirve kapsamında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olacağı" ve "2053 net sıfır hedefi" açıklamalarının önemine işaret etti.

İklim değişikliği etkilerine ilişkin bilgi veren Solak, şöyle devam etti:

"Afetler açısından baktığımızda son 20 yılda önemli artış olduğu, artışın özellikle iklimle ilişkili afetlerde gerçekleştiği ve bunun da toplam afetlerde yüzde 91'lik oranı kapsadığı gözleniyor. Dünya genelinde can kaybı yanında bunun ciddi anlamda ekonomik maliyeti de söz konusu. Avusturalya'da 2020 yılında yaşanan çok üzün süren orman yangınları, 17 milyon hektarlık bir alanın yanmasına sebep oldu, 1,5 milyar canlı yok oldu. Grönland'a tarihte ilk defa yağmur yağdı ağustos ayında. Son dönemde Hindistan'da, Endonezya'da, Japonya'daki felaketler, ABD'deki kasırga felaketleri, Almanya'da bu yaz yaşanan sel felaketi, Yunanistan, İtalya ve Sibirya'daki orman yangınları küresel anlamda iklim değişikliğinin etkilerini ve sonuçlarını bize gösteriyor."

Solak, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden birinde bulunduğuna değinirken, "Son yıllarda yaşanan sel, dolu felaketlerinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde ciddi kuraklık sorunuyla da karşı karşıyayız. Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketleri de aslında her yıl giderek artan sonuçlarla bizi karşı karşıya getiriyor. Orman yangınları da bu yıl karşılaştığımız bir başka iklim felaketi. Orta ve uzun vadede bu etkilerin sıklık ve şiddetinin artacağı öngörülüyor. Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu da deniz suyu sıcaklığındaki artışın etkilerinden biriydi." diye konuştu.

Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır hedefinin açıklandığını hatırlatan Solak, "Son bir haftadaki önemli iki gelişmeyle Türkiye'nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede öncü ülkeler arasında yerini aldığını söyleyebiliriz. Politik kararlar ciddi bir çalışmayı da gerektiriyor. Asıl süreç bundan sonra başlıyor diyebiliriz. Tüm kurumlarımız, tüm sektörlerimiz bu anlamda ciddi bir dönüşümün içerisinde yer alacak." dedi.

"İklim krizine yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ'nün üniversite kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında Türkiye'de ilk, Avrupa'da 37. ve dünyada 71. sırada yer aldığını kaydetti.

Küresel anlamda bir iklim kriziyle karşı karşıya kalındığını ve şartları gitgide ağırlaşan bir kriz sürecinin içinden geçildiğini anlatan Koyuncu, "Öncelikle yapmamız gerekenin vakayı iyi anlamak, durumu bilimsel anlamda analiz etmek ve sorunu tüm yönleriyle ortaya koyabilmek olduğunu düşünüyorum. Eğer sorunu net bir biçimde ortaya koyabilirsek, meselenin çok boyutlu bir fotoğrafını çekebilirsek işte o zaman iyi bir tedavi sürecini de başlatabiliriz." diye konuştu.

Koyuncu, Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelesinde İTÜ'nün etkin bir rolü olduğuna değinerek, bir araştırma üniversitesi olan İTÜ'nün eğitim öğretim faaliyetli yürütmesinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde temas edebileceği her kurumla ortak işler yapmaya gayret ettiğini ve sürdürülebilirliğin merkezde olduğu her projede devletin, sanayicilerin ve girişimcilerin yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak iklim değişikliğiyle mücadelesine devam edeceğini vurguladığını aktaran Koyuncu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın önemli açıklamasıyla ülkemizin 2015 yılından bu yana yoğun biçimde sürdürdüğü iklim değişikliğiyle mücadele vizyonuna taviz verilmeden devam edileceği bir kez daha küresel düzeyde deklare edilmiş oldu. Biz de elbette ülkemizin en köklü teknik üniversitelerinden birisi olarak bu vizyonu takip ediyoruz ve tüm paydaşlarımızla iklim krizine yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

İTÜ Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu da küresel sıcaklık artışını durdurmak için sanayide, imalat ve üretimin iklim direncini artırmak, dayanıklılık ve esneklik kazandırmak gerektiğini dile getirdi.

Geçen hafta düzenlenen BM Genel Kurulunun gerçek liderinin "iklim krizi" olduğunu belirten Karaosmanoğlu, Türkiye'nin önünde yoğun bir iklim diplomasisi olduğuna işaret etti.

E-Zirve kapsamında "Yeni Yeşil Yol: Fırsatlar ve Zorluklar", "Karbon Yönetimi ve Enerji", "Karbon Yönetimi ve Endüstri" oturumları ile Düşük Karbon Kahramanları Ödül Töreni yapılıyor.

İstanbul, Türkiye, Karbon, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi çevrim içi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek 12:57 İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü 12:30 Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti 12:07 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü! 11:59 İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü! Bakan Soylu, Erdoğan'ın 11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 10:45 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi 10:34 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
12:59 Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı
12:30 Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
12:00 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
11:50 Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar
11:38 3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünün hakkını verdi
11:37 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri
11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı
Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı         
12:59
Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor Çiftçinin çöpe attığı ıskarta limon, marketlerde kilosu 6 liradan satılıyor         
12:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak         
12:15
Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti         
12:01
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı         
11:30
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 13:17:22. #1.11#
SON DAKİKA: 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi çevrim içi düzenlendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement