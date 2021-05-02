A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına yarın başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarına yarın başlayacak.

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