AB ve Kuzey Afrika ülkelerinden Akdeniz'deki düzensiz göçe karşı iş birliği sözü - Son Dakika

AB ve Kuzey Afrika ülkelerinden Akdeniz'deki düzensiz göçe karşı iş birliği sözü

Avrupa Birliği'nden (AB) ve Kuzey Afrika'dan toplam 10 ülke, Akdeniz'de düzensiz göçle mücadelede iş birliğini artırma konusunda mutabakata vardı.

Avrupa Birliği'nden (AB) ve Kuzey Afrika'dan toplam 10 ülke, Akdeniz'de düzensiz göçle mücadelede iş birliğini artırma konusunda mutabakata vardı.

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AB'den İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Malta'nın, Kuzey Afrika'dan Fas, Libya, Cezayir, Tunus ve Moritanya'nın içişleri bakanları, AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ykla Johansson ile komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi video konferans aracılığıyla toplandı.

İtalya'nın talebiyle gerçekleşen toplantıda, Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele konusunun ele alındığı ve karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi hususunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Toplantıya ilişkin AB'den yapılan yazılı açıklamada, "düzensiz göçle mücadele, Akdeniz'de hayat kurtarma, Kuzey Afrika ülkelerindeki yerel polis güçleriyle iş birliği, suç örgütlerine karşı mücadelede kararlılık" konularında ortak hissiyat olduğu vurgulandı.

Katılımcı ülkeler aynı zamanda düzensiz göçü organize eden suç örgütlerine karşı mevcut durumda devam eden ve gelecekte yapılacak her türlü hukuki ve güvenlikle ilgili ortak iş birliği sürecine destek verdiklerini belirtti.

AFRIPOL, FRONTEX, EUROPOL gibi kurumların çalışmalarını güçlendirmeyi vadeden 10 ülke, bu kurumların düzensiz göçle mücadelede kullandıkları finansmanın artırılması görüşünde birleşti.

Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Akdeniz, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ve Kuzey Afrika ülkelerinden Akdeniz'deki düzensiz göçe karşı iş birliği sözü - Son Dakika
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