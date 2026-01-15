ABD, 75 Ülkeye Vize Prosedürlerini Askıya Aldı

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, aralarında Rusya, İran ve Somali'nin de bulunduğu 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini askıya alacaklarını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "ABD, Somali, Rusya ve İran dahil 75 ülke için tüm vize işlemlerini donduruyor" ifadelerini kullanarak, konuya ilişkin yayımlanan haberi alıntıladı. Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın aralarında Somali, Rusya, Afganistan, Brezilya, İran, Irak, Mısır, Nijerya, Tayland ve Yemen gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerinin süresiz olarak askıya alınacağı kaydedildi.

Askıya alma kararının 21 Ocak'ta başlayacağı belirtilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Piggott yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD'de kamu yükü haline gelecek ve Amerikan halkının cömertliğini suistimal edecek potansiyel göçmenleri uygun bulmamak için uzun süredir sahip olduğu yetkisini kullanacaktır. Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım ve kamu yardımlarından yararlanacak yabancı uyrukluların girişini önlemek için göçmenlik işlem prosedürlerini yeniden değerlendirirken, bu 75 ülkeden gelen göçmenlik başvuruları askıya alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Vize prosedürleri askıya alınacak ülkelerin tam listesi ise şu şekilde:

"Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Antigua ve Barbuda, Ermenistan, Azerbaycan, Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Butan, Bosna Hersek, Brezilya, Burma, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Kolombiya, Fildişi Sahili, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominika, Mısır, Eritre, Etiyopya, Fiji, Gambiya, Gürcistan, Gana, Grenada, Guatemala, Gine, Haiti, İran, Irak, Jamaika, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Liberya, Libya, Makedonya, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas, Nepal, Nikaragua, Nijerya, Pakistan, Kongo Cumhuriyeti, Rusya, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Senegal, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Tanzanya, Tayland, Togo, Tunus, Uganda, Uruguay, Özbekistan ve Yemen."