ABD Başkanı Biden, İsrail'de Açıklaması - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, İsrail'de Açıklaması

13.07.2022 17:29

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.

Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ulaştı.

ABD başkanlarını taşıyan "Air Force 1" tipi uçakla Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na inen Biden, burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Naftali Bennett tarafından resmi törenle karşılandı.

Törende iki ülke marşlarının okunmasının ardından, Herzog, Lapid ve Biden konuşma yaptı.

Herzog, konuşmasında, Biden'a hitaben, "İsrail halkı, kardeşlerini arayan Yakup oğlu Yusuf gibi, sizi Kutsal Topraklara kollarını açarak ve neşeli kalplerle karşılıyor." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Sayın Başkan, hayatınız boyunca İsrail'in ve Yahudi halkının, güvenliğimizin ve refahımızın gerçek bir dostu ve sadık destekçisi oldunuz. Bu ziyarette, doğrudan İran ve uzantılarından kaynaklanan, İsrail'i ve komşularını tehdit eden ve bölgemizi riske atan güvenlik sorunlarını tartışacaksınız.

Buraya ilk ziyaretiniz 1973'te olmuştu. Korkunç bir savaşın başlamasından sadece birkaç hafta önceydi. Bugün Kuzey Afrika'da Akdeniz üzerinden Körfez'e kadar barış rüzgarları esiyor. Sayın Başkan, bu gezi, İsrail'den Suudi Arabistan'a, Kutsal Topraklardan Hicaz'a kadar bir barış gezisidir."

Lapid: "Yeni bir güvenlik ve ekonomi mimarisi inşa etmeyi tartışacağız"

İsrail Başbakanı Lapid, Biden'ın ziyaretinin yalnızca resmi değil aynı zamanda "kişisel bir ziyaret" olduğunu belirterek, "Çünkü İsrail ile ilişkiniz her zaman kişisel olmuştur." şeklinde konuştu.

Lapid, şunları söyledi:

"Bir keresinde kendinizi Siyonist olarak tanımlamıştınız. Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek olmadığını söylemiştiniz. Haklıydınız. Siz büyük bir Siyonist ve İsrail'in şimdiye kadar tanıdığı en iyi dostlarından birisiniz."

Ziyaret kapsamında "ulusal güvenlik konularını tartışacaklarını" kaydeden İsrail Başbakanı, şöyle devam etti:

"İbrahim Anlaşmaları ve Necef Zirvesi'nin kazanımlarının ardından Orta Doğu ülkeleri ile yeni bir güvenlik ve ekonomi mimarisi inşa etmeyi tartışacağız. ve İran nükleer programını durduracak güçlü bir küresel koalisyonun yenilenmesi ihtiyacını tartışacağız."

Biden: "Siyonist olman için Yahudi olmana gerek yok"

Biden, konuşmasının başında, "Dostlarımla yeniden bir arada olmak ve bağımsız Yahudi devleti İsrail'i ziyaret etmek benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Yıllar önce İsrail'e yaptığı bir ziyarette kendisinin "Siyonist olduğuna" yönelik sözlerini hatırlatan ABD Başkanı, "O zaman söylemiştim, şimdi yine söylüyorum: Siyonist olman için Yahudi olmana gerek yok." diye konuştu.

Bu ziyaretinin, kariyeri boyunca İsrail'e yaptığı 10'uncu ziyaret olduğunu vurgulayan Biden, "Şimdi Başkan olarak, İsrail Devleti ile ilişkilerimizin daha derin, daha güçlü olduğunu söylemekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

Biden, şöyle devam etti:

"Bu ziyaretle birlikte bağlantımızı daha da güçlendiriyoruz. Dünyanın en gelişmiş savunma sistemleri konusunda İsrail'le ortak çalışma dahil, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını vurguluyoruz. Şimdi buradan, ABD'nin Demir Kubbe'ye desteği ve İsrail'in yeni Demir Işın adındaki sistemleri de dahil olmak üzere İsrail'in füze ve roket savunma kabiliyeti konusunda bilgi almaya geçeceğim."

İki devletli çözüm

İsrail'in bölge ile entegrasyonunu ilerletmeye devam edeceklerini vurgulayan Biden, "Orta Doğu ve Indo-Pasifik'te ekonomik iş birliğimizi derinleştirmek için, ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'ı bir araya getirecek yeni 'I2U2 Zirvesi' gibi angajmanları genişleteceğiz. Daha büyük barış, daha büyük istikrar, daha büyük ilişkiler tüm bölge halkları için kritiktir.

Bu yüzden, yakın gelecekte gerçekleşmeyeceğini bilsem de, bu ziyaret sırasında iki devletli çözüme verdiğim desteğimi tartışacağız. Benim düşünceme göre bu, hem İsrailli hem Filistinliler için özgürlük, refah ve demokraside eşit şartların garantilenmesi için en iyi yol olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyareti kapsamında Holokost'ta hayatını kaybeden Yahudileri "onurlandırmak ve bunu asla unutmamak için" Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret edeceğine işaret eden Biden, "antisemitizm zehrine karşı savaşmaya devam edeceklerini" vurguladı.

Bu, ABD Başkanı Biden'ın göreve geldiği günden bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

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Kaynak: AA

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