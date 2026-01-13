Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı

13.01.2026 08:16
İran'da 16 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 646'ya yükselirken, ABD komşu ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yaptı. Söz konusu hamle akıllara "ABD operasyona mı hazırlanıyor?" sorusunu getirirken, Başkan Trump'ın İran'a yönelik siber ve psikolojik saldırı seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. günde devam ederken, bilanço hayli ağırlaştı. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestolarda hayatını kaybedenlerinin sayısının 646'ya, tutuklananların sayısının ise 10 bin 721'e ulaştığını duyurdu.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA "İRAN'I TERK EDİN" ÇAĞRISI

Komşu ülkedeki protestolar sürerken ABD'nin İran'daki vatandaşlarına yaptığı çağrı ise ortalığı karıştırdı. ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından Washington yönetiminin "yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi. Açıklamada, ülkede devam eden gösterilere ve güvenlik risklerine işaret edilerek, "İran'dan hemen ayrılın. Ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin." ifadeleri kullanıldı.

OPERASYON SİNYALİ Mİ?

Yapılan bu çağrı akıllara "ABD operasyona mı hazırlanıyor?" sorusunu getirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gösterilerin devam ettiği İran'a karşı konvansiyonel hava saldırılarının ötesinde siber ve psikolojik saldırı seçenekleri konusunda bilgilendirildiği öne sürüldü.

ASKERİ VE ÖRTÜLÜ ARAÇLARA İLİŞKİN SUNUM YAPILDI

CBS News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 Savunma Bakanlığı yetkilisine göre, Trump'a, İran'a karşı kullanılabilecek askeri ve örtülü araçlara ilişkin detaylı sunum yapıldı. Yetkililer, İran'a olası askeri müdahalede hava gücü ve uzun menzilli füzelerin merkezi rolünü koruduğunu ancak siber operasyonlar ve psikolojik faaliyetlerin de seçenekler arasında yer aldığını iddia etti.

"HENÜZ SON KARAR ALINMADI"

Bu operasyonların, İran'ın komuta yapısı, iletişim ağları ve devlet kontrolündeki medyayı hedef alabileceğini öne süren yetkililer, henüz son kararın alınmadığını ve diplomatik kanalların açık olduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu ifade etmişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün, gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

