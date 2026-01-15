ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler - Son Dakika
Dünya

ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler

Haberin Videosunu İzleyin
ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
15.01.2026 17:50
Haberin Videosu
ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Haber Videosu

Venezula'ya düzenlediği saldırıyla Devlet Başkanı Maduro'yu kaçıran ABD ordusu, Karayipler bölgesindeki 'Veronica' adlı petrol tankerine baskın düzenledi. ABD Güney Saha Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Venezuela'dan çıkan tek petrol, uygun ve yasal şekilde koordine edilen petrol olacaktır" denildi.

ABD ordusu, Karayipler bölgesinde bir petrol tankerine daha baskın düzenleyerek el koyduğunu duyurdu.

Venezula'ya düzenlediği saldırıyla Devlet Başkanı Maduro'yu kaçıran ABD, Karayip bölgesindeki saldırılarına devam ediyor.

TANKERE BASKINDA DÜZENLEDİLER

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaş Bakanlığı, Güney Mızrağı Operasyonu aracılığıyla; ABD Sahil Güvenlik, İç Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile iş birliği içinde Batı Yarımküre'deki yasa dışı faaliyetleri ortadan kaldırma misyonunda sarsılmaz bir kararlılık sergilemektedir" denildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada "Şafak öncesi yapılan bir başka operasyonda, deniz piyadeleri USS Gerald R. Ford gemisinden harekete geçerek 'Veronica' adlı tankeri olaysız bir şekilde ele geçirdi. Veronica, Başkan Trump'ın Karayipler'deki yaptırımlı gemilere yönelik belirlediği karantina kurallarını hiçe sayarak faaliyet gösteren en son tanker oldu.

Venezuela'dan çıkan tek petrol, uygun ve yasal şekilde koordine edilen petrol olacaktır. Savaş Bakanlığı, kurumlar arası ortaklarla koordinasyon halinde, yasa dışı faaliyetleri sonlandırıp Batı Yarımküre'de güvenliği yeniden tesis ederek vatanımızı savunacaktır" ifadelerine yer verildi.

BASKININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ABD baskın anına ilişkin görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

Kaynak: DHA

Karayipler, Venezuela, Güvenlik, Enerji, Çevre, Dünya, Ford, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

