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ABD, Pfizer'in geliştirdiği antiviral Covid-19 ilacından 10 milyon doz alacak - Son Dakika

ABD, Pfizer'in geliştirdiği antiviral Covid-19 ilacından 10 milyon doz alacak

18.11.2021 19:47
ABD, Pfizer'in geliştirdiği antiviral Covid-19 ilacından 10 milyon doz alacak

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği deneysel antiviral ilacı "Paxlovid"in ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım izni alması halinde ABD'nin söz konusu ilaçtan 5,29 milyar dolara 10 milyon doz satın alacağını açıkladı.

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği deneysel antiviral ilacı "Paxlovid"in ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım izni alması halinde ABD'nin söz konusu ilaçtan 5,29 milyar dolara 10 milyon doz satın alacağını açıkladı.

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği ve "PF-07321332" adıyla da bilinen deneysel antiviral ilaç "Paxlovid" için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil kullanım izni başvurusu yapmıştı.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ilacın FDA'dan onay alması halinde ABD hükümetinin 5,29 milyar dolara 10 milyon doz söz konusu ilaçtan satın alacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 53'ünü oluşturan 95 düşük ve orta gelirli ülkede ilaca erişimin genişletilmesine yardımcı olmak için BM destekli İlaçlar Patent Havuzu ile gönüllü bir lisans anlaşması imzalandığı ifade edildi.

İLAÇ VİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARINI ÖNLEMEDE YÜZDE 89 ORANINDA BAŞARILI

Geçtiğimiz günlerde İlacın, "Ritonavir" adı verilen bir antiviral ilaçla birlikte kullanılacağını belirten Pfizer, Paxlovid'in klinik bir deneylerde yetişkinlerde hastaneye yatışları ve virüs kaynaklı can kayıplarını önlemede yüzde 89 oranında başarılı olduğunu belirtmişti. ilacın üretimine ve dağıtımına yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yaptığını bildiren Pfizer, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore dahil olmak üzere birçok ülkede izin alma sürecinin başlatıldığını ve daha fazla uluslararası başvuru planladığı ifade etmişti.

-İHA-

ABD, Pfizer'in geliştirdiği antiviral Covid-19 ilacından 10 milyon doz alacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD, Pfizer'in geliştirdiği antiviral Covid-19 ilacından 10 milyon doz alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Pfizer'in geliştirdiği antiviral Covid-19 ilacından 10 milyon doz alacak - Son Dakika
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