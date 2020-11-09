ABD seçimleri sonrası piyasalar yükseldi, TL en çok artan gelişmekte olan ülke para birimi - Son Dakika
BBC

ABD seçimleri sonrası piyasalar yükseldi, TL en çok artan gelişmekte olan ülke para birimi

09.11.2020 13:27
ABD seçimleri sonrası piyasalar yükseldi, TL en çok artan gelişmekte olan ülke para birimi, System.String[]

ABD seçimlerini eski Başkan Yardımcısı Biden'ın kazanması küresel piyasaları olumlu etkiledi.

ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın kazanması küresel piyasalarda alımların görülmesine neden oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası Türk Lirası'nın daha da olumlu etkilenmesine yol açtı.

Asya ve Avrupa borsaları güne alımlarla başladı. Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 1,5; Frankfurt DAX 30 endeksi yüzde 1,7 ve Paris CAC endeksi de yüzde 1,5 yükselişle açıldı.

Asya tarafında da Hong Kong borsası yüzde 1,18; Çin'in gösterge Şanghay endeksi de yüzde 1,86 artışla günü kapattı. Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 2 artış kaydetti.

ABD vadeli piyasasında da hisse fiyatları yükseldi ve borsaların yukarı yönlü açılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda görülen bu olumlu havanın arkasında Biden'ın başkanlık seçimini kazanması yatıyor.

Berenberg Bank'ın strateji müdürü Ulrich Urbahn, yatırımcılara geçtiği analiz notunda, "Hisse piyasaları, ABD seçimlerine rahat bir nefes almış şekilde yanıt verdi. Bunun arkasında Biden'ın kazandığı, Kongre'nin ise iki parti arasında paylaşıldığı bir senaryonun statükonun devamına ancak siyasi tansiyonun azalmasına işaret etmesi yatıyor" dedi.

ABD'de Cumartesi günü belli olan sonuçlara göre Biden, 46'ncı başkan seçildi. Kongre tarafında da Demokrat Parti Temsilciler Meclisi'nde bazı sandalyelerini kaybetmiş olsa da çoğunluğunu korudu.

Senato'da ise çoğunluğun kimde olacağı Georgia'da Ocak ayında yapılacak ikinci tur seçimlerle netleşecek. Georgia'daki iki sandalyeden birini alması, Cumhuriyetçi Parti'nin halinde çoğunluğunu sürdürmesi için yeterli.





Dolar değer kaybetti

Döviz tarafında ise doların değer kaybettiği görülüyor.

ABD'de seçimlerin ardından koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için üzerinde görüşmeler yürütülen teşvik paketine de son halinin verilip yürürlüğe sokulacağı beklentileri arttı.

Uzmanlar, ABD ekonomisini hem mali hem de finansal gevşetmenin beklediğini ve bunun sonucunda da faiz indirimleri ile harcamaların artması sonucunda doların uzun vadede değer kaybının süreceğinin tahmin edildiğini söylüyor.

Dolar; euro, sterlin ve yen gibi gelişmekte olan para birimlerinin yanı sıra gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı da değer yitiriyor.

Türk Lirası, haftasonunda uluslararası piyasaların yakından tanıdığı bir isim olan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına atanması ve Bakan Albayrak'ın da istifa etmesinden olumlu etkileniyor.

Türk Lirası, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. Daha sonra bu kazanımlarının bir kısmını geri verse de, dolar/TL paritesi 8,10 civarında seyrediyor.

Kur, geçen hafta içerisinde 8,57 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

Sadece para birimi değil, diğer Türk Lirası kıymetlere de alım geldi. Türkiye'nin iki yıllık tahvili de değer kazandı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen hafta gördüğü 550 puan civarından gerilemeye başladı ve sabah saatlerinde 523/533 baz puan seviyesine indi.

ABD seçimleri sonrası piyasalar yükseldi, TL en çok artan gelişmekte olan ülke para birimi

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Türk Lirası, Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD seçimleri sonrası piyasalar yükseldi, TL en çok artan gelişmekte olan ülke para birimi - Son Dakika Dünya

BBC

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