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ABD, Tacikistan'daki Afgan pilotları tahliye ediyor - Son Dakika

ABD, Tacikistan'daki Afgan pilotları tahliye ediyor

09.11.2021 22:16
ABD, Tacikistan'daki Afgan pilotları tahliye ediyor

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde Afgan hükümeti ve ordusunun dağılmasıyla Tacikistan'a kaçan Afgan pilotların ABD'ye tahliyesi için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde Afgan hükümeti ve ordusunun dağılmasıyla Tacikistan'a kaçan Afgan pilotların ABD'ye tahliyesi için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, basın toplantısında, "Tacikistan'da Afgan pilotlar dahil 191 Afgan göçmen var ve oradaki büyükelçiliğimiz bunların tahliyelerini hızlandırmak üzere çalışma yapıyor. Çok yakın zamanda Tacikistan'dan ayrılacaklar ancak tam olarak elimizde takvim yok." açıklamasında bulundu.

Kirby, pilotların kaçarken Tacikistan'a götürdüğü, ABD tarafından Afgan ordusuna sağlanan uçaklarla ilgili herhangi bir detay vermedi.

Kazimi'nin evine yönelik saldırıda İran destekli milisleri işaret etti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Bağdat'taki evine yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı konusundaki soruları değerlendiren Kirby, "Şu anda saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin İran destekli Şii milislerin bu saldırıyı düzenlediğine yönelik açıklamalarını hatırlatılması üzerine, Kirby, "Bu tür saldırıları bu milis gruplarından daha önce de gördük. Bu saldırı da aynı modelle uyumlu ama bugün spesifik olarak saldırıyı birilerine atfedecek durumda değilim." diye konuştu.

Ukrayna sınırındaki askeri yığınak

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasına da değinen Kirby, bu konuda yeni bir değişiklik görmediğini ancak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in halen bu yığınaktan kaygı duyduğunu belirtti.

Kirby, "Biz bu yığınağı yakından izliyoruz ve Bakan, hem buradaki askeri liderlerle hem de Avrupa'daki mevkidaşları ile görüşme halinde." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Tacikistan'daki Afgan pilotları tahliye ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Tacikistan'daki Afgan pilotları tahliye ediyor - Son Dakika
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