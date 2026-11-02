ABD\'de akılalmaz olay! Kendi cinsel organını kesip ateşe verdi

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Fort Wayne kentinde yaşanan olay, mahkeme belgelerinde ortaya çıkan ayrıntılarla dikkat çekti. 36 yaşındaki Christopher Peden'in, annesinin yaşadığı evin garajında mutfak bıçağı kullanarak kendi cinsel organını kestiği öne sürüldü.

İtfaiye müfettişinin mahkemeye sunduğu belgelere göre Peden, kestiği cinsel organına benzin dökerek garajın girişine yakın bir noktada ateşe verdi. Yangının ardından olay yerinden uzaklaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

GARAJDAN BENZİN BİDONU VE BIÇAK ÇIKTI

Fort Wayne İtfaiye Departmanı yetkilisi Trayson Luna'nın mahkemeye sunduğu raporda, olay yerinde yapılan incelemelere ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Ekiplerin garajda gerçekleştirdiği incelemede bir benzin bidonu, dört adet BIC marka çakmak ve bir mutfak bıçağı delil olarak toplandı.

Peden'in kestiği cinsel organının akıbeti ise belirsizliğini koruyor. Mahkeme belgelerinde, söz konusu organın bulunup bulunmadığına veya delil olarak ele geçirilip geçirilmediğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

ÖNCE SALDIRIYA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Peden'in, polis ekiplerine verdiği ilk ifadede farklı bir hikâye anlattığı belirtildi.

36 yaşındaki adam, olaydan bir gün önce tehdit edildiğini ve daha sonra kimliğini bilmediği bir kişinin kendisini bıçakladığını ileri sürdü.

Ancak hastanedeki tedavisi sırasında bir polis memuruyla yeniden görüşen Peden'in, saldırıya uğradığına ilişkin ifadesinin doğru olmadığını kabul ettiği aktarıldı.

Peden'in vücudundaki yaraları kendisinin oluşturduğunu itiraf ettiği bildirildi.

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Olayla ilgili başlatılan adli süreçte Peden'in ruhsal durumu da inceleme konusu oldu.

Savunma avukatlarının başvurusu üzerine Yargıç Frances Gull, sanığın yargılanmaya uygunluğunun ve olay sırasındaki cezai sorumluluğunun değerlendirilmesi için psikolojik inceleme yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda Dr. David Lombard ve Dr. Stephen Ross tarafından ayrı ayrı değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Ancak iki uzmanın hazırladığı raporların kamuya açık mahkeme dosyasında bulunmadığı belirtildi.

MAYIS 2027'DE HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

29 Ekim'de Fort Wayne kentindeki mahkemede gerçekleştirilen duruşmada, psikolojik değerlendirmelerin ardından Peden'in yargılanmaya uygun olduğuna karar verildi.

Mahkeme, davanın Mayıs 2027'de görülmesini kararlaştırdı.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle gözaltına alınan Christopher Peden'in, 10 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayın neden gerçekleştirildiği ve şüphelinin annesinin evini neden hedef aldığına ilişkin ise kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.