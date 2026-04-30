ABD\'de skandal görüntü! Çocuğa cinsel organını gösterdi, ortalık karıştı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clarita bölgesinde, bir transit istasyonunda yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntülere göre, kimliği açıklanmayan bir erkek, babasıyla istasyonda bulunan bir çocuğa cinsel organını gösterdi.

Olayın ilk olarak “Valencia tren istasyonu”nda yaşandığı öne sürüldü. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerin bir otobüs aktarma istasyonunda çekildiğini belirtti.

BABA VE ÇOCUĞUNA UYGUNSUZ DAVRANIŞ İDDİASI

Paylaşılan açıklamada, şüphelinin platformda bir baba ve çocuğuna karşı uygunsuz şekilde kendisini teşhir ettiği iddia edildi. Bunun üzerine baba ile şüpheli arasında sert bir tartışma yaşandı.

Görüntülerde, şüphelinin kot pantolonunu ve sandaletlerini çıkardığı, siyah tişörtünün de göğüs ve karın bölgesini açıkta bırakacak şekilde yukarıda olduğu görüldü.

GÖREVLİLER ARAYA GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine MTA personeli ve Santa Clarita otobüs şoförleri araya girdi. Görevliler, baba ile şüphelinin arasına girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Görüntülerde şüphelinin babaya doğru ilerlemeye çalıştığı, babanın ise bebek arabasını sabitleyerek kendisini ve çocuğunu korumaya hazırlandığı anlar yer aldı. Olay, görevlilerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililerin olay yerine gelmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, şüphelinin teşhircilik suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA BABAYA DESTEK

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, babanın sakin kalmasını takdir etti. Bir kullanıcı, “O babaya sakinliğini koruduğu için büyük saygı” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise “Eğer benim oğlumla benim başıma gelseydi sakin kalabilir miydim bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisini babanın kuzeni olarak tanıtan bir kullanıcı da, babanın kendisini tutmak için büyük güç gösterdiğini belirterek, “O bekar bir baba ve daha iyi olmak için çabalıyor. Böyle bir şey yaşamak zorunda kalmasına üzüldüm” dedi.