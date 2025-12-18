Emsal olacak karar! Özel hastane aldığı ücreti faiziyle geri ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emsal olacak karar! Özel hastane aldığı ücreti faiziyle geri ödeyecek

Haberin Videosunu İzleyin
Emsal olacak karar! Özel hastane aldığı ücreti faiziyle geri ödeyecek
18.12.2025 10:39  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emsal olacak karar! Özel hastane aldığı ücreti faiziyle geri ödeyecek
Haber Videosu

İzmir'de mahkeme, acil servisten giriş yapıp, 1 ay yoğun bakımda kalan hastadan alınan 120 bin liranın, yasal mevzuata aykırı olduğunu, yapılan müdahalelerin 'acil hal' kapsamında yer aldığını belirterek ödenen bedelin faizi ile birlikte iadesine karar verdi.

İzmir'de yaşayan A.İ., 2022 yılında nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye acil servisten giriş yaptı. Masif pulmoner emboli teşhisi konulan A.İ., yoğun bakımda tedaviye alındı. Bu süreçte A.İ.'nin eşi T.İ.'den hastaya yapılan müdahaleler gerekçesiyle parça parça olmak üzere toplam 120 bin lira para talep edildi. Talep edilen paraları ödeyen T.İ, daha sonra avukatı Aleyna Güler Esen aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. İzmir 7'nci Tüketici Mahkemesi'nde açılan davada, bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemede; müdahalelerin 'acil hal' kapsamında yer aldığı tespit edildi.

HASTANE KARARA İTİRAZ ETTİ

Bu tespitin ardından mahkeme, özel hastanenin talep ettiği ücretin yasal mevzuata aykırı olduğunu belirtip, ödenen bedelin faizi ile birlikte iadesine karar verdi. Hastanenin itirazı sonrası dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi'ne gitti. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararının usule ve yasaya uygun olduğu ve davacıya uygulanmış olan tedavinin 'acil' hal kapsamında kaldığının anlaşıldığına dikkat çekip, hastanenin itirazını reddetti. Böylelikle karar, üst mahkeme tarafından onanarak kesinleşmiş oldu.

Emsal olacak karar! Özel hastane ödenen bedeli faiziyle geri ödeyecek

"HAKLILIĞI TESCİLLENDİ"

Süreci anlatan davacı avukatı Aleyna Güler Esen, "Müvekkilimiz acil servisten giriş yaptığı için para ödememesi gerektiğini biliyordu ama mecbur olduğu için ödeme yapmaya devam etmişti. Ardından bize geldi. Biz de kendisine haklı olduğunu ve ödeme yapılmaması gerektiğini söyleyip, olayı yargıya taşıdık. Tüketici mahkemesinde dava açtık. Hazırlanan bilirkişi raporunda müvekkilin yatışının 'acil hal' kapsamında olduğu tespit edildi ve mahkemece davamız kabul edildi. Özel hastane tarafından karara itiraz edildi ancak İzmir Bölge Adliyesi'nce itirazları reddedildi ve müvekkilin haklılığı tescillenmiş oldu" dedi.

"ACİL HALİMİZ SONLANANA KADAR ÖZEL HASTANE ÜCRET ALAMAZ"

'Yaşama hakkı'nın devlet tarafından güvence altına alındığını vurgulayan Esen, "Sağlık Uygulama Tebliği'nde ilave ücret alınamayacak bazı haller düzenlenir. Bu hallerin de en başında acil durumlar gelir. Acil servise giriş yaptığımızda, acil halimiz sonlanana kadar yapılan hiçbir işlemden özel hastane ücret alamaz. Bu olayda da bu durum olduğu için müvekkilin ödediği 120 bin liranın faiziyle kendisine iadesine karar verildi. Yaşama hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 17'nci maddesinde düzenlenmiş temel bir haktır. Yaşama hakkı yalnızca yaşamı sürdürebilmek değil, yaşamı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek anlamına gelir. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz de devlet tarafından koruma altındadır. Vatandaşlar böyle bir durumla karşılaştıklarında gerek tüketici mahkemelerine gerekse ödedikleri bedel bakımından tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Servis, Hastane, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emsal olacak karar! Özel hastane aldığı ücreti faiziyle geri ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Özel hastane acil servislerinde muayene öncesi 1000 tl ile 1500 tl arası ücret alınıyor o nasıl olacak, başka hastanelerde fiyat değişiyor 5 1 Yanıtla
  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    yetmez ama evetçiler tam olarak yetmeyen kısmı yaşıyorsunuz ne bu isyan etemi değdi ??? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
Suç örgütlerine operasyon 2 kadın tetikçi de yakalandı Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı
Büyük tepki var Acun Ilıcalı’nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
39 yaşındaki Edin Dzeko’ya talip var 39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı
Yaprak dökümü sürüyor Süper Lig’de bir hoca daha koltuğundan oldu Yaprak dökümü sürüyor! Süper Lig'de bir hoca daha koltuğundan oldu
TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü ’’Hakkımı helal etmiyorum’’ Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! ''Hakkımı helal etmiyorum''
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama
Testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi Testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi
Mahalleli kokudan isyan etti, evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı Mahalleli kokudan isyan etti, evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı
İstanbul barajları alarm veriyor Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

12:38
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti
12:01
MSB’den vurularak düşürülen İHA’ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü
11:56
Selahattin Yılmaz’ın oğluna ait görüntü olay oldu
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu
11:48
Atalay’dan salondan gelen “diploma“ çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın
Atalay'dan salondan gelen "diploma" çıkışına yanıt: Maçın sonuna bakacaksın
11:31
Resmi Gazete’de yayımlandı Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor
11:24
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı
10:58
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış
10:28
Ahırda bir garip olay Videosu olmasa kimse inanmaz
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
09:46
Deprem bölgesine dev kaynak Bakan Şimşek “Tüm zamanların rekoru“ diyerek duyurdu
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
09:43
Türkiye’nin otomotiv devi Tofaş’ta isyan İşçiler kazan kaldırdı
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı
09:24
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
09:09
Evlenme ve din değiştirme iddiaları Meltem Miraloğlu’ndan açıklama geldi
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 12:50:17. #7.13#
SON DAKİKA: Emsal olacak karar! Özel hastane aldığı ücreti faiziyle geri ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.