Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Edirne İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mavi Vatan söyleminden rahatsız olan zihniyet, anlayış, güçlü Türkiye'den rahatsız olan zihniyettir. Biz, Mavi Vatan'da da ülkemizin her karış toprağında da egemenliğimizi, bağımsızlığımızı kıyamete kadar koruyacağız, korumaya devam edeceğiz." dedi.

Gül, AK Parti Edirne İl Başkanlığında yaptığı konuşmada Edirne'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Türkiye partisi" olarak nitelediği AK Parti'nin, kardeşlik, birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu belirten Gül, "AK Parti'yi millet kurmuştur, Ak Parti'nin tabelasını millet asmıştır. Millet AK Parti'yi iktidara getirmiştir, AK Parti de milleti iktidara taşımıştır." dedi.

Bakan Gül, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan"ın "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek çıktığı yolda AK Parti'nin önemli sessiz devrimler yaptığını vurguladı. AK Parti'nin temel yol haritasını milletin çizdiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Biz bir oy daha almak için değil, bir gönül daha kazanmak için siyaset yapan partiyiz. Köprüler, yollar inşa ettik, en önemlisi gönülden gönülle yollar yapmak. Yarın ölüm yıl dönümü olan rahmetli Neşet Ertaşı' da rahmetle analım, kalpten kalbe giden bir yol olduğunu her zaman hatırlayarak siyasetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Milletin derdiyle dertlenen bir siyasi hareket olarak yola çıktık bunu da asla kaybetmeden yolculuğumuzu sürdürmemiz lazım. Biz milletin derdi, kimin derdi varsa bu derdi satın alarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü AK Parti milletle bir an olsun yürümeyi asla ve asla ihmal etmeyecek bir partidir."

Gül, Türkiye'nin geleceğinin Cumhur İttifakı ile aydınlık olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhuriyet'in yeni yüzyılına, 2023'te daha emin adımlarla yürümeye milletin desteğiyle devam edileceğini belirten Gül, "Edirne'den Kars'a kadar birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daima ayakta tutacağız, bunu muhafaza edeceğiz. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir, bu vesileyle 750 günü aşkın şekilde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerimize de Edirne'den selam gönderiyorum. Terör örgütlerinin bizim hiçbir evlatlarımızı annesinden, okulundan, ocağından, mahallesinden ayırmasına izin vermeyeceğiz bunun sonunda kazanan anneler kaybeden terör örgütleri olacaktır. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

-"Adil bir dünya mümkün"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katıldığını burada bütün dünyaya küresel adaletsizliğe karşı daha adil bir dünyanın mümkün olduğu çağrısını yinelediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Dünyada sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, acılarımız gibi başarılarımız, sorunlarımız, çözümlerimiz de ortak diyerek dünyaya çok önemli çağrıda bulundu. Birileri inanmasa da daha adil bir dünya mümkün. Yeni bir dünya yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz, daha adil dünya içinde Türkiye mazlumların sesi olmaya devam edecektir, Cumhurbaşkanımız mağdurların sesi olmaya devam edecektir, dünyadaki bütün zulümlere karşı mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz. O yüzden daha adil bir dünya için çalışmanın anlamlarından birisi de AK Parti'nin siyaset felsefesidir, siyaset anlayışıdır."

-"Tarihimizin hiçbir anında yayılmacılık, saldırganlık, emperyalist emeller olmadı"

"İşte o yüzden biz küresel adaletsizlik, işgal girişimleri ve diğer sorunları göz önünde bulundurarak biz 'Mavi Vatan' diyoruz o yüzden sorunlar çözülmeden önleyici politikalar izliyoruz." diyen Gül, şöyle devam etti:

"Ama muhalefet bundan rahatsızlık duymaktadır. CHP'nin İstanbul milletvekili, CHP'ye dış politikaları konularında rehberlik yapan isim 'Mavi Vatan' sözünden ve Türkiye'nin tutumundan rahatsızlık duyuyor. Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olmasını saldırganlık ve yayılmacılık olarak görüyor. Bu asla kabul edilebilir bir tutum değildir. Bu açıklamalar kabul edilemez, tasvip edilemez. Milletimizin hiçbir anında, tarihimizin hiçbir anında yayılmacılık, saldırganlık, emperyalist emeller olmamıştır. Bu topraklara ait olan hiçbir kimse bunu bu vatan, bu tarih için asla kullanamaz. Biz de bu beyanları asla kabul edemeyiz. Siz bu millete de haklı tezlerine de hedeflerine de ideallerine de yabancı olduğunuzu gösteriyorsunuz. Bu milletin gücüne inanmadığınızı gösteriyorsunuz. Mavi Vatan söyleminden rahatsız olan zihniyet anlayış güçlü Türkiye'den rahatsız olan zihniyettir, biz, Mavi Vatan'da da ülkemizin her karış toprağında da egemenliğimizi, bağımsızlığımızı kıyamete kadar koruyacağız, korumaya devam edeceğiz. Bu ülkenin hukukunu da hududunu da en güçlü şekilde korumaya karada, havada, denizde de devam edeceğiz, bundan asla taviz vermeyeceğiz. O yüzden Cumhur İttifakı'nın, o yüzden bu anlamdaki siyasetimizin duruşu anlamladır. AK Parti ülkemizin birlik ve beraberliği için daha yapıcı ve Türkiye'nin geleceğini daha güçlü kılmak iradesini sürdürecektir. Biz polemik siyasetçisi değiliz biz memleketimizin daha iyi yere gelmesi için hedeflerimizle emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Laf yetiştiren değil icra makamında sonuçları milletimizin lehine yapmak üzere siyasetimizi sürdüreceğiz."

Programda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile İl Başkanı Belgin İba da konuşma yaptı.