Adana'da Kadın Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Adana'da Kadın Cinayeti

Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da Kadın Cinayeti
04.02.2026 12:10  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da Kadın Cinayeti
Haber Videosu

Adana'da bir adam, 3 çocuk annesi eşini tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü.

Adana'da bir kişi 3 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A., 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra karısı Kadriye A. ile tartıştı. Henüz tartışmanın sebebi bilinmezken Ş.A., eşini darp edip defalarca bıçakladı.

EŞİ KANLAR İÇİNDEYKEN AĞLADI

Katil koca, daha sonra karısı kanlar içerisinde yerde yatarken başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Şüpheli emniyete götürülürken kadının cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Cinayet, Seyhan, Çocuk, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Kadın Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:22
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti İşte yardım yapılacak kalemler
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:42:52. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kadın Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.