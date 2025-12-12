Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Haberin Videosunu İzleyin
12.12.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti
Haber Videosu

Adana'da uyuşturucu satışı yapmakla suçlanan şahıs, polisin yaptığı baskında teslim olmayarak sosyal medyada canlı yayın yapıp kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti. Olay anında şahsın aile büyükleri de evde bulunuyordu.

Adana polisinin uyuşturucu sattığı öne sürülen şahsın evine yaptığı baskında, şüpheli polise teslim olmayarak sosyal medyada canlı yayın yapıp kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti

TORBACI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİYE OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yasaklı madde satışı yaptığı ileri sürülen ve sabıka kaydı bulunan A.A.'yı yakalamak için 10 Aralık Çarşamba gecesi operasyon düzenledi. Üç katlı binanın en üst katında yaşayan A.A.'nın kısa süre önce cezaevinden çıktığı da öğrenildi.

"O ZAMAN KAFAMA ATEŞ EDERİM"

Polislerin "Emniyete götürüleceksin" talebini reddeden A.A., kapıyı açmayarak ekiplerin içeri girmesine engel oldu. Anne ve babasının da evde bulunduğu sırada elindeki tabancayla direnen şüpheli, ateş etmeden önce dışarıdaki polislere, "Abi havaya ateş edebilir miyim?" diye seslendi. Ekiplerin "Sakın ateş etme" uyarısına karşılık, "O zaman kafama ateş ederim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAPIP İNTİHAR ETTİ

A.A., anne ve babasını evden çıkardıktan sonra bu kez cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Teslim olmamakta ısrar eden şüpheli için bölgeye önce müzakereciler, ardından özel harekat ekipleri sevk edildi. Uyarılara rağmen sakinleşmeyen ve yasaklı madde etkisinde olduğu değerlendirilen A.A., bir süre sonra elindeki tabancayla kendi başına ateş etti.

Olay yerine giren ekipler, kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan şahsın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Medya, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kamer tekeş kamer tekeş:
    Bir keko daha eksildi..Allah eksilenlerin sayisini çoğaltsın.. 49 4 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    güle güle 6 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    giderayak iyilik etmiş vatana millete.kendi kendini itlaf etmiş.a.............. .......yolun var 6 0 Yanıtla
  • Tan UĞURSU Tan UĞURSU:
    Fenomen Torbacı Canlı yayında intihar ettiğine göre. İyiki İstanbuldaki Torbacı gibi POLİSİMİZE zarar vermedi. Su testisi su yolunda kırılır. 5 0 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    yaptığı satıştan içeri alınıyor serbest bırakılıyor yine yapıp yakalamaya çalışıyorlar uyuşturucuyla mücadele bu şekilde bizde 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisinin katlettiği Gülhan, yardım çığlığını 1 yıl önce böyle duyurmaya çalışmış Eski sevgilisinin katlettiği Gülhan, yardım çığlığını 1 yıl önce böyle duyurmaya çalışmış
Mardin’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İntihar sanılan olay cinayet çıktı Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
89 yaşındaki emekli madenci, 45 yıldır sporcu yetiştiriyor 89 yaşındaki emekli madenci, 45 yıldır sporcu yetiştiriyor
Öldürmenin cezası 45 milyon lira Anadolu parsı o şehrimizde görüldü Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü
Dehşete düşüren olay Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı
Demet Akalın, ’Yılın müzik insanı’ ödülünün Çakal’a verilmesine sert tepki gösterdi Demet Akalın, 'Yılın müzik insanı' ödülünün Çakal'a verilmesine sert tepki gösterdi
Neymar, 2012 yılında lösemiyle mücadele eden hayranıyla yeniden bir araya geldi Neymar, 2012 yılında lösemiyle mücadele eden hayranıyla yeniden bir araya geldi
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti

16:52
İmamoğlu’nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
16:44
Meclis’teki taciz skandalı büyüyor 4 aşçı gözaltında
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında
16:10
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
15:58
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
15:27
Ahmet Çakar serbest bırakıldı İşte ilk sözleri
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri
14:41
Ailesini katletti Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
14:34
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi
14:32
Mehmet Akif Ersoy’a jandarmadan 11 soru İşte aylık geliri
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri
14:22
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı Bakın gerekçeleri neymiş
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş
13:59
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
12:58
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 18:08:21. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.