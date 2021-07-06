Son dakika gündem: Adana merkezli 12 ilde "change" tır operasyonu: 34 gözaltı - Son Dakika

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen "change" tır operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, suç örgütü kurarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırları piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 42 şüpheliye yönelik Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 34 zanlı yakalandı, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 137 tır bulundu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli araçlara ait 10 araç beyni, 2 beyin okuma cihazı, 15 şasi, ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 150 mermi, yaklaşık 2 milyon liralık çek ve senet ile 150 bin TL ele geçirildi.

Öte yandan, zanlıların suçtan elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 150 milyon liralık mal varlıklarına ve banka hesaplarındaki paralara mahkemece tedbir kararı uygulandı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.