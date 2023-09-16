Deprem anında durmuştu! Şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17'yi gösterecek - Son Dakika

Deprem anında durmuştu! Şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17'yi gösterecek

Deprem anında durmuştu! Şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17\'yi gösterecek
Son Güncelleme: 16.09.2023 11:25

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesindeki saatler, depremden sonra durduğu 04.17'yi gösterecek. Adıyaman Belediyesi, saatlerin yeniden çalıştırılmamasına karar verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da kentin simgesi olan saat kulesindeki saatler, depremden sonra durduğu 04.17'yi gösterecek.

6 ŞUBAT'TA SAAT 04.17'DE DURDU

Kentte yaklaşık 45 yıl önce inşa edilen ve üzerinde Kahta ilçesindeki tarihi Karakuş Tümülüsü'nün simgesi olan kuşun yer aldığı saat kulesindeki saatler, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin yaşandığı 6 Şubat günü saat 04.17'de durdu. Adıyaman Belediyesi de kamuoyunda yaptıkları araştırmalar sonunda şehrin simgesi saatlerin yeniden çalıştırılmamasına ve 04.17'de kalmasına karar verdi.

Felaket gecesinde durmuştu! 45 yıl önce şehrin kalbine yerleştirilen saatler artık hep 04.17'yi gösterecek

"DEPREMİN ESAS SİMGELERİNDEN BİRİSİ OLACAK"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şöyle konuştu: "45 yıl önce belediyemizce yaptırılan bir saat. Kuledeki saatler deprem olduğu sırada yani 04.17'de durdu. Kamuoyuyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde saatlerin böyle kalması konusunda karar kıldık. Depremin esas simgelerinden birisi olacak. Bunu koruyacağız oranın peyzajını, ışıklandırmasını, boyasını yapacağız. Hepimize geçmiş olsun, yaralılarımıza şifalar diliyorum, vefat edenlere de Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum."

Felaket gecesinde durmuştu! 45 yıl önce şehrin kalbine yerleştirilen saatler artık hep 04.17'yi gösterecek

"BURASI ŞEHRİN KALBİYDİ"

Saat kulesi yakınlarında esnaflık yapan Aslan Palalı ise depremlerde işletmesinin yıkıldığını dile getirdi. Saat kulesinin kentin simgesi olduğunu vurgulayan Palalı, "Saat kulesi benim iş yerimin tam karşısındaydı. Bu kule benim 35 yıllık yaşamımın bir parçası. Burası şehrin kalbiydi, gerçekten de en gözde noktalardan birisiydi. Burada yaşanan deprem sonrası birçok nokta yıkıldı ve şu an her yer bomboş kaldı" diye konuştu.

Felaket gecesinde durmuştu! 45 yıl önce şehrin kalbine yerleştirilen saatler artık hep 04.17'yi gösterecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Deprem anında durmuştu! Şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17'yi gösterecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem anında durmuştu! Şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17'yi gösterecek - Son Dakika
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