Adliyeden çalınan altınlar bakın hangi operasyonda ele geçirilmiş

Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet kasasında çalınan altınların, operasyonda ele geçirildiği ortaya çıktı

ADLİ EMANET KASASINDAN 50 KİLO GÜMÜŞ VE 25 KİLO ALTIN ÇALDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

ARKADAŞLARINA, "ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN" ŞEKLİNDE MESAJ ATTI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüpheli Erdal T.'nin WhatsApp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

2021 YILINDAN BERİ ADLİYEDE ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, yaşanan çarpıcı olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Erdal T.'nin, hizmetli kadrosunda çalıştığı, kendisinde adli emanet kasasının anahtarının bulunmadığı, yalnızca odanın anahtarının bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.'nin ise 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasını, hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu, Erdal T.'nin ise 2022 yılında çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

İKİ AY ÖNCE BÜRODA DENETİM YAPILMIŞ

Edinilen bilgiye göre, adli emanet kapısının çift anahtar sistemi ile çalışan çelik kapı olduğu, bu kasaların iki ayda bir denetlendiği, en son denetimin ise iki ay önce yapıldığı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı. Yaşanan olayın ise büroda rutin denetim yapıldığı sırada, denetimi gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısı tarafından fark edildiği öğrenildi.

SAHTE VATANDAŞLIK OPERASYONU ZİYNETLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Erdal T.'nin, çaldığı altınların İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıktı.

Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor, gözaltına alınan şüpheli Kemal D., önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.