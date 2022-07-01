AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AFAD'dan Ankara ve çevre iller için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika

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