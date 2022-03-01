Afrika ülkeleri, Ukrayna sınırındaki ayrımcılığa BM'de tepki gösterdi - Son Dakika

Afrika ülkeleri, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kaçmaya çalışan Afrikalıların sınırlarda yaşadığı ayrımcılığa Birleşmiş Milletler'de (BM) tepki gösterdi.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna Acil Özel Oturumunda konuşan Kenya'nın BM Daimi Temsilcisi Martin Kimani, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) uluslararası barış ve güvenliği tesis edemiyor olmasından büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

Kimani, BMGK'nin dünya sorunlarına çözüm üretememesi ve 5 daimi üyenin çıkarlarını muhafaza etmesinden ötürü acil reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Afrikalıların kaçmaya çalıştıkları sırada tren ve otobüslerde en arka sıralara itildiğini ve ırkçılığa maruz kaldığını belirten Kimani, uluslararası medyada şiddetin ve savaşın sadece güney ülkelerine has bir şey gibi anlatılmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Kimani, bu ırkçı uygulamaların bazı Afrika devletleri tarafından doğrulandığını vurgulayarak, bu tür davranışları şiddetle kınadı.

Gabon'un BM Daimi Temsilcisi Michel Xavier Biang ise bölgede zor durumda kalan tüm insanlara eşit muamele yapılması çağrısı yaptı.

Afrika Birliği (AfB), dün, "Tüm devletleri uluslararası hukuka saygı duymaya ve savaştan kaçan herkese ırksal kimliklerine bakılmadan aynı desteği vermeye çağırıyoruz." açıklaması yapmıştı.

Rusya saldırısı sonrası birçok ülkenin güvenlik nedeniyle Ukrayna'ya uçuşlarını durdurması hem ülkedeki yabancılar hem de Ukrayna vatandaşlarını sınır hatlarına yöneltti. Polonya, Slovakya, Macaristan, güneybatısında ise Romanya ve Moldova'ya komşu olan Ukrayna'dan ayrılmaya çalışanlar bu ülkelere kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

Çoğunluğu öğrenci olan Afrikalılar, sınır hatlarında ten renkleri nedeniyle ırkçılığa uğradıklarını ifade ediyor.