Afrin Şehidinin Vasiyetini Babası Gerçekleştirdi

BURSA/ SİNAN BALCIKOCA/ÖZGÜR UYAROĞLU - Türk Silahlı Kuvvetleri TSK ) tarafından Suriye 'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin 'in vasiyeti, Bursa 'da yaşayan babası tarafından yerine getiriliyor.Afrin'de 27. görev gününde şehit düşen Göksu Şafak Şahin'in, şehit olması halinde ailesine yatırılacak paranın yarısının hayır işlerinde harcanmasını vasiyet etmesi üzerine babası tarafından Bursa'da çeşme ve çay bahçesi yaptırıldı.Şehit babası Mustafa Şahin , devletin kendisine verdiği parayla Yunuseli Mahallesi'ndeki Hüseyin Kanalıcı Camisinin bahçe duvarını ördürüp çay bahçesi ile Osmanlı mimari örneklerini taşıyan, üzerinde şehidin özgeçmişinin yazılı olduğu 3 kurnalı çeşme yaptırdı.Baba Şahin, özellikle çevre düzenlemesi noktasında eksiklikleri bulunan çay bahçesi ve çeşmenin, Bursa'da ilçe belediyesinden gelecek destekle tamamlanıp Şahin'in şehit olduğu 17 Şubat'ta açılmasını istiyor."Rüyamda 'Kabrimi hazırla baba' dedi"Şehit babası Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun çok hayırlı bir evlat olduğunu söyledi.Oğlunun öğrenciliği döneminde okula belediye otobüsüyle gittiğini dönerken ise aile bütçesine yük olmamak için yürüdüğünü belirten Şahin, yaz aylarında da sürekli çalıştığını anlattı.Şahin, oğlunun etrafına karşı çok cömert ve saygılı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: Yozgat 'ta meslek yüksek okulunda eğitim görürken 2. sınıfta astsubay olmak istediğini bizimle paylaştı. Annesi istemedi ama kaydın son gününde annesini ikna ederek astsubaylık için kayıt yaptırdı. Mülakatları geçince Balıkesir ve Isparta Eğirdir 'de eğitim aldı. İlk görevini KKTC 'de tamamladı. Daha sonra Bab'ta görev yaptı. Son görev yeri Tunceli 'ydi. Oraya gitmeden Afrin'e geçti. Çok zor dönemlerden geçiyordu. 'Oğlum bırakmak istiyorsan bırak, istersen evimi satarım' dedim. Bunun üzerine bana çok kızmıştı ve asla mesleğini bırakmayacağını söylemişti."Aslen Samsunlu olduklarını ifade eden Şahin, "Samsun'a kayınpederimi almaya gittiğimde oğlumu rüyamda gördüm. 'Kabrimi hazırla baba' dedi. Şehit olmadan iki gün önce aradı. 'Baba söylemesi çok zor ama hakkını helal et' dedi. Ne hakkı oğlum, esas sen bana hakkını helal et dedim. Çünkü hem okudu hem ailesine katkıda bulundu. Bu konuşmanın ardından bir daha haber alamadım." diye konuştu."Her ay ihtiyacı olanlara yardımda bulunuyorum"Şahin, oğlunun şehit olacağının içine doğduğunu ve bunu yakın arkadaşlarıyla paylaştığını duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:"Vasiyetini teyzesinin oğluna göndermiş, 'Bunu babama gönderemedim' demiş. Vasiyetinde 'Bana yatan paranın yarısını babam hayır işlerinde kullansın' yazıyordu. Eşine yatırılan paranın bir kısmıyla ev aldık çünkü şehidimizin bir kızı var ona gelecek hazırlamak zorundayız. Bana yatan parayı da hayır işlerinde kullanıyorum. Burası her gün namaz kıldığımız bir camiydi. Cami hocasına planımı söyledim. Onlar da olumlu karşıladı. Cami bahçesinin etrafına duvar ördürdük. Oğlumun adını taşıyan bir çay bahçesi yaptırdık. Giren herkesin görebileceği büyük bir içme suyu çeşmesi yaptırdık. Onun vasiyetini yerine getiriyorum. Ayrıca her ay ihtiyacı olanlara yardımda da bulunuyorum." Çay bahçesinin masraflarını kendisinin karşılayacağını anlatan Şahin, "Ömrüm yettiği kadar çay ve şekerini ben alacağım. Ayrıca yaptırdığımız çeşmeden su içen şehitlerimize dua etsin. Çeşmeyi Osmanlı mimarisinde yaptırdık. 3 kurnası var. Sadece içme suyu amaçlı kullanılacak. Çok güzel, gösterişli bir çeşme oldu. Elimizden geldiği kadar yaptık ama artık yetemedik bazı eksiklikleri var. Belediye yetkililerinden bunun tamamlanmasını istiyoruz. 17 Şubat, oğlumun şehadet yıl dönümü. İnşallah o gün açılışını yaparız." ifadelerini kullandı."Her sabah gelip öperek, okşayarak temizliğini yapıyorum"Vatandaşlardan Hamdi Kaynak da şehit Göksu Şafak Şahin'le gurur duyduklarını kaydederek, "Çeşmeye her sabah gelip öperek, okşayarak temizliğini yapıyorum. Gurur duyuyorum. Bir damla suyunu içince içim rahat ediyor. 'Bu su şifalı' diye içiyorum." dedi.Halil İbrahim Dibek de şehit babasının hayırlı bir iş yaptığını vurgulayarak, "Şehidimiz bizim hem gururumuz, hem acımız. Allah bin kere razı olsun. Vatanımıza canımız feda. Çeşmeden su içerken şehitlerimizi anıp dua edeceğiz. Fatiha okuyacağız. Yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.