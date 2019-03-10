Ağrı Bakan Varank: Ezanı Islıklayanların Bizim Kültürümüzle Zerre Alakaları Yok

Bakan Varank: Ezanı ıslıklayanların bizim kültürümüzle zerre alakaları yok
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Ağrı
'daki mahalle buluşmasında Taksim
'de ezanı alkış ve ıslıklarla protesto edenlere tepki göstererek, "Bunların bizimle, bizim kültürümüzle zerre alakaları yok. Bunlara cevabı sandıkta vereceğinize inanıyorum" dedi.
Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank, helikopterle gittiği Doğubayazıt
İlçesi'nde hayvancılık borsası açılış törenine katıldıktan sonra Ağrı'ya geldi. Helikopterle 12'nci Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı pistine inen Bakan Varank'ı Vali Süleyman Elban
, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi
ve AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan
karşıladı. Kent merkezindeki programına Kurtuluş Mahallesi'ndeki halk buluşmasıyla başlayan Bakan Varank, HDP
ve HDP'li belediye başkanlarını eleştirdi. Bölgenin ve Türkiye
'nin çok farklı şekilde dünya kamuoyu önüne getirilmek istendiğini hatırlatan Bakan Varank, "Bu güzel şehirlerimizi terörle tüm dünyaya göstermek isteyenler oldu. Hizmet yerine yıkımla bu şehirleri gündeme getirmek isteyenler oldu. 'Biz buna müsaede etmeyeceğiz' dedik. Son iki senedir şehrihmize en güzel hizmetleri kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biliyorsunuz burada daha önce bir belediye başkanımız vardı. Kendisinin Ağrı'yla pek ilişkisi yoktu. Ankara
'da gezmeyi Paris
'te gezmeyi buralarda bulunmaktan hizmet etmekten daha evla görüyordu ve buraya hiç uğramıyordu. Şimdi yine bir belediye başkan adayı
seçmişler, araştırdım onun da pek Ağrı'ya ilişkisi yok. Ağrı'nın dertlerini sorunlarını bilmiyor. Size hizmet üretebilecek, dertlerinize derman olabilecek proje sunması mümkün değil" diye konuştu.
31 Mart seçimlerinde adayları Savcı Sayan için destek isteyen Bakan Varank, küçük sanayi sitesi konusunda elinden geleni yapacağını bildirdi. Ağrı'nın sadece hayvancılıkla değil sanayiyle de anılmasını istediklerini ifade eden Varank, şunları söyledi:
"31 Mart'ta önümüzde önemli bir viraj var. Sizler şehrinizin imkanlarını, vergilerini, paralarını çalıp Kandil
'e gönderelenlere değil, şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor. Ancak bunu elde edilbilirsek bu hizmet siyasetini sürdrdübeliriz. Bizler sizlere güveniyoruz, Ağrılı kardeşlerimize güveniyoruz. Ağrı'nın geldiği durumu, 2 senedir yaşadığı huzur ortamını çok iyi biliyorsunuz. Huzurdan, sükunetten, yatırımdan istihdamdan yana oy vereceğinize yüzde yüz eminiz, sizlere güveniyoruz."
EZANI ISLIKLARLA PROTESTO ETMEYE KALKIŞTILAR
Konuşmasında İstanbul
Taksim'de yaşanan protesto gösterisini hatırlatan Bakan Varank, "Burası bir Serhat şehri, sizlerin gelenek göreneklerinize ne kadar bağlı olduğunuzu biliyoruz. Şu anda karşımızda bir şer ittifakı var. Taksim'de yatsı ezanı okunrken HDP'lilerin de içinde olduğu bir grup ezanı ıslıklarla, alkışlarla protaesto etmeye kalkıştılar. Bunların bizimle, bizim kültürümüzle zerre alakaları yok. Sizlerin bunlara cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum" dedi.
EN VERİMLİ YATIRIMLARI YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, sanayicilerle basına kapalı toplantının ardından Kazım Karabekir
Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Hükümet
olarak Ağrı'ya son 16 yılda 15 milyar liranın üstünde yaptıklarını ve kentteki milli geliri 20 kat artırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idarelerinin bakanlığına bağlandığını hatırlatan Varank, "Yerel kalkınma bizim ajandamızda. Şehirlerin, bölgelerin ilçelerin potansiyelini değerlendirip orada en verimli ticareti kurmak, ekonomik açıdan en verimli yatırımları yapmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Dolasıyla bakanlığımız olarak bölge kalkınma idareleri ve ajanslarla şehrinizi kalkındırmanın derdindeyiz. Bu şehrin müthiş bir potansiyeli var. Turizm açısından bir potansiyel var. Hayvancılığı zaten biliyorsunuz. Bir termal potansiyeli var. Termella seracılık ve turizm yatırımları yapabiliyorsunuz. Önümüzde yapacak çok işimiz var, Ağrı'yı bekleyen çok güzel günler var" diye konuştu.
TÜRKİYE'DE BÜYÜK KARDEŞLİK HUKUKUNU BAŞLATTI
Ağrı'da istismar siyaseti güdenlerin belediyelere hakim olduğunu hatırlatan Bakan Varank, konuşmasında şunları ifade etti:
"Bunların Ağrı'ya hizmet etmek gibi dertleri asla olmadı. Onların derdi sizlerin vergi olarak ödediği paraları, bizim yatırım olarak gönderdiğimiz paraları Kandil'e göndermekti. Onlar hem sizin paralarınızı çaldılar, hem çocuklarınızı çaldılar, geleceğinizi çaldılar. Biz buna müsade etmedik gereğini yaptık. Bundan sonra da bunlarla ilgili olarak bu bölgelerde istismar siyasetinre asla müsade etmeyeceğiz. Onların stismar yapabilecekleri maddeleri de aldık. Türkiye'de atılması imkansız cesur adımları sayın Cumhurbaşkanımız attı. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklarının altına aldı. Türkiye'de büyük bir kardeşlik hukukunu sayın Cumhurbaşkanımız tesis etmiş oldu. Ama bu istismar siyaseti yapanlar onların Ağrı gibi bir derdi, hizmet gibi bir derdi olmadı. Onların bizim Ağrı'mıza verebilecekleri hiç bir şey yok."