Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim! Derya Yanık'ın uyarısı törene damga vurdu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim! Derya Yanık'ın uyarısı törene damga vurdu

05.06.2023 12:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı. Yanık, yaptığı açıklamada "Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumumuz açısından son derece hassas, önemli bir nokta. Tamamıyla neredeyse dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz" dedi. Bakan Göktaş ise bu sözlere "Aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, şehit ve gazilerle ilgili çalışmalarımızı yüzyıl vizyonu ile yürüteceğiz" şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi" vurgusu yaparak açıkladığı kabinesinde, devir teslim törenleri sürüyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.

"SON DERECE HASSAS VE ÖNEMLİ BİR NOKTA"

Görevi devreden Derya Yanık, "Sayın Bakanımızın geçmişte yaptığı çalışmaları, enerjisi gençliği kesinlikle şu anda bulunduğu noktayı da çok geliştirerek dönüştürerek ve enerjisi ile ilerleterek yürüteceğinden benim kuşkum yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumumuz açısından da son derece hassas, önemli bir nokta. Tamamıyla neredeyse dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz. Bizim 21 sene önce AK Parti olarak verdiğimiz söz kimsesizlerin kimsesi olmak sözüydü. Bu bakanlık kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getiren bir bakanlık" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim! Derya Yanık'ın uyarısı törene damga vurdu

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Görevi devralan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Bakanlığımızın kıymetli mensupları nazik sözleri için sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Birlikte yakın zamana kadar çalıştık. Bayrağı kendisinden devralmak bir onur. Türkiye yüzyılı vizyonu ile kurulan kabinede aziz milletime hizmet etme şerefini layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hepsine bu vesile ile şahım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra da aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim! Derya Yanık'ın uyarısı törene damga vurdu

"AİLE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Açıklamasının devamında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz" diyen Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Türkiye etkin bir sosyal hizmet anlayışı ile tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bundan sonra bu doğrultuda aile ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Güçlü Türkiye'ye olan inancımızı vurgulamak istiyoruz. Aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, şehit ve gazilerle ilgili çalışmalarımızı yüzyıl vizyonu ile yürüteceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısı ile Türkiye yüzyılına hazır."

YORUMLAR (3)
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Derya Yanık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim! Derya Yanık'ın uyarısı törene damga vurdu - Son Dakika


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