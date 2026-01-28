Airbag Değişikliği Zarar Verdi - Son Dakika
Airbag Değişikliği Zarar Verdi

28.01.2026 13:04
Avcılar'da bir galericinin sattığı aracın airbagleri 2019 model çıktı, büyük değer kaybı yaşadı.

Avcılar'da bir galericinin kurumsal bir siteden aldığı 2016 model aracın airbaglari 2019 model çıktı. Olay, galericinin aldığı aracı satarken ekspertiz yaptırmasıyla ortaya çıktı. Şehir dışından aracı almaya gelen vatandaşa 10 bin TL yol ücreti ve 10 bin TL işlem ücreti ödeyen galerici, aracın 100-150 bin TL arasında değer kaybı yaşadığını, zarara uğradığını söyledi.

İstanbul Avcılar'da galericilik yapan Erhan Kızılduman, geçtiğimiz günlerde arabam.com üzerinden ihale usulü ile bir araç aldı. İlan bilgilerini detaylı olarak inceleyen Kızılduman, birkaç parça boya ve benzeri hasarlar olduğunu, bunun dışında ise herhangi önemli bir kusuru olmadığını, bu nedenle aracı aldığını belirtti. Aradan geçen birkaç günün ardından Kırşehir'den araç için müşteri geldiğinde ekspertiz sırasında araç 2016 model olmasına rağmen airbaglerinin 2019 model olduğu tespit edilirken, müşterisi aracı almaktan vazgeçti. 10 bin TL yol ücreti, 10 bin TL de ekspertiz ücreti ödeyerek alıcının zararını karşılayan Kızılduman, aracın kusurlu olarak satılacağını, bu nedenle yaklaşık 100-150 bin TL değer kaybı nedeniyle zarar yaşadığını belirtti. Kızılduman hakkını mahkemede arayacağını belirtti.

"Araç 2016 model, airbag ise 2019 model"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan galerici Erhan Kızılduman, "Kurumsal, büyük, herkesin bildiği bir firmadan ihale usulü ile araç aldım. Ben galericiyim, site güvenilir olduğu için araçları görmeden alıyoruz. Aracı tezgahıma koydum, 20 gün sonra bir müşteri geldi ve ekspertize gittik. Burada aracın airbaglerinin değişen olduğunu gördük. Aracın 2016 model, airbaglerin ise 2019 model olduğu söylendi. Durum böyle olunca müşteri de haklı olarak almaktan vazgeçti. 10 bin TL yol masrafları, 10 bin TL de ekspertiz ücreti olmak üzere 20 bin TL ilk etapta zarara girdim. Bir de bunun dışında aracımın 100-150 bin TL gibi bir değer kaybı oldu, bir de buradan zarara uğradım" dedi.

"150 bin TL'ye kadar bir değer kaybı var"

Aracın kusurlu olduğunu fark eden eksper ustası Şaban Çınar, "Bugün kapsamlı ekspertiz yapılmak için getirildi araç. İşlemlere başladığımızda bir detay fark ettik. Aracın direksiyon ve yolcu airbaglerinin 2019 yılına ait olduğu tespit edildi. Araç ise 2016 model olduğu için airbaglerin değişmiş olduğunu belirttik ve alıcıyla satıcı arasında anlaşma bozuldu. Yaşanan mağduriyet sonrasında galerici arkadaşımızın 150 bin TL'ye kadar bir değer kaybı nedeniyle zararı oldu. Bunun dışında da 20 bin TL kadar masraf ve işlem ücreti ödedi. Her iki taraf da mağduriyet yaşamış oldu" diyerek süreci anlattı. - İSTANBUL

