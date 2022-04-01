AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Sakarya'da konuştu - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin geçen 3 yıllık süreçte verdikleri sözleri yerine getirmediğini söyledi.

Dağ, Adapazarı Belediyesince kent merkezinde gerçekleştirilecek "Ada Hayat" projesinin Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım törenine katıldı.

Projenin şehir için özenle hazırlandığını belirten Dağ, İzmir gibi kentsel dönüşüme ihtiyacı bulunan bir kentin milletvekili olarak projeyi çok beğendiğini dile getirdi, hazırlayanlara teşekkür etti.

Yerel yönetimlerin 3 yılı geride bıraktığına işaret eden Dağ, hem kendi belediyelerini yansıtan hem de üç büyükşehrin belediyelerinin seçim öncesi vaatlerinin ne kadarının gerçekleştiğini anlatan videolar yayımladıklarını kaydetti.

AK Parti belediyelerinde tarihi dokuyu ve yatay mimariyi önemseyen projeler yoğunluğu gördüklerini dile getiren Dağ, "İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin seçimden önce yaptıkları lansman toplantılarında vermiş oldukları vaatlerin karşılanıp karşılanmadığını gördük. Neredeyse o anda çok rahat şekilde söylenen, '70 kilometre daha metro yapacağız.' sözü hiç gerçekleşmemiş. 'Suda yüzde 50 indirim yapacağız.' sözü, açıkçası hiç gerçekleşmemiş. 'Bir işçi çıkarmayacağız.' sözü tamamen 3 yıllık süre zarfında yalan ve gerçekleşmeyen bir söz olarak ortaya çıkmış." diye konuştu.

"Birilerinin iki yüzlülüğü ve samimiyetsizliği ortaya çıktı"

Dağ, şehirleri daha yaşanabilir yapmak adına AK Parti belediyelerinin yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayarak, son bir ayda yaşananlara bakıldığında birilerinin iki yüzlülüğü ve samimiyetsizliğinin ortaya çıktığını söyledi.

Tüm projelerde yeşil alanların artırılmasına dikkat ettiklerini aktaran Dağ, "Bizi, belediyelerimizi ve yapmış olduğumuz icraatları ağaçla, yeşille sınamaya ve eleştirmeye çalışanların, Dolmabahçe'de 112 ağaç kesildiğinde ses çıkarmamış olması, Zeytinburnu'nda ağaç kesildiğinde hiç sesini çıkarmamış olması, İzmir'de fuar meydanında kesilen palmiyeler üzerinden hiçbir şekilde eleştiriye girmemiş olmamaları, aslında bu konudaki düşüncelerinin tamamen siyasi saiklerle ve birtakım kendi siyasi düşüncelerini kullanma üzerine olduğunun en büyük göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Belirsizlikleri yönetmenin çok zor olduğunu, Türkiye'nin belirsizlikleri geride bıraktığını anlatan Dağ, "Krizleri bugüne kadar yönettik, yine yönetiriz. Rusya-Ukrayna krizi var. Sadece yaptığımız diplomasi çalışmasını hep birlikte takip ediyorsunuz. O belirsizlik geride kaldı. Önümüze daha umutla gururla aydın ve net şekilde bakıyoruz. Ülke olarak yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Adapazarı Belediyesince hazırlanan projenin güzel bir başlangıç olacağını söyledi.

Kentteki tüm belediyelerin, şehrin daha iyi bir marka olması yolunda var güçleriyle çalıştığını belirten Yavuz, Sakarya ve Türkiye'nin büyüme trendi içerisinde yol almayı sürdüreceğini kaydetti.

"Ada Hayat" projesi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Kentin kalbinde büyük bir proje yürüteceklerini anlatan Işıksu, "Adapazarı'nda Hayat Var parolasıyla şehrin kalbinde başlatacağımız yenileme ve dönüşüm çalışmasının, örnek bir proje olarak artık şehrimizde yeni bir kimlik inşa edeceğine inanıyor, şehrimiz için tüm güzellikleri birlikte başarıyoruz." dedi.

Işıksu, projede yer alan Orhangazi Miğfer Müzesi, yeni meydan, modern belediye binası, akıllı yer altı otoparkı ve çok amaçlı salona ilişkin detayları paylaştı.

Törene, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.