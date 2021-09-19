Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Algı peşinde değiliz, biz eser bırakmaya çalışıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Algı peşinde değiliz, biz eser bırakmaya çalışıyoruz"

19.09.2021 00:57
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki:

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Algı peşinde değiliz. Çünkü algılar uçucu, eserler kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Toplantıya 21 ilden belediye başkanları, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları katıldı.

Geniş katılımlı toplantının açılış konuşmasını ve sahibi olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Daha sonra katılımcılara AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran seslendi.

Açılış konuşmalarından sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada "6 bin 500 karar için bizim arkadaşlarımız teklif götürmüşler. Cumhuriyet Halk Partililer bin 871 tanesine karşı çıkmışlar. Kim karşı çıkıyormuş. Genel halin gidişine kim taş koyuyormuş. Yücel Beye sordum ben "ne yapıyorlar" dedim. "Her hayırlı işe yok diyorlar" dedi. Meclis te biraz kritik olduğu için biraz önce vurgulamaya çalıştı. "Arkadaşlarımızın operasyonel faaliyeti" falan dedi. Her gelen hayırlı işe "Yok" demeye devam ediyorlar. Ne yazık ki karşımızda böyle bir grup var" dedi.

Belediyelerin borçlanma talepleri konusuna değinen Özhaseki, "İkincisi, borçlanma konusu. Seçimler öncesinde özellikle, büyükşehirlerde, "Bu şehirler öyle kendine has öz gelirleri var ki. Bu öz gelirler ile zaten devletten paraya ne gerek var." Bunu diyenler bunların hepsini unuttular. Sonra İller Bankası'na, Maliyeye laf atınca bizde resmi belgeleri açıklıyoruz. İller Bankası ve Maliye'den bunlara bir kuruş eksik gitmediği belli olunca borçlanma tarafına başladılar. Bizim 25 senede borçlandığımız miktar 28 milyar Lira, 25 sene diyorum bakın. AK Parti dönemi demiyorum. Daha öncesinden başlıyor süre İstanbul Belediyesi'nde 25 milyar Lira. 28 milyar lira toplam borçlanma miktarımız. Bu arkadaşların getirdiği nokta şu anda, iki buçuk yılda 43 milyar liradır. Nasıl bir belediyecilik yapıyorlarsa çok anlamışta değiliz" dedi.

Yaklaşık 12 bin insanın İstanbul'da işten çıkarıldığını ifade eden Mehmet Özhaseki, "Hiçbir emekçinin ekmeği ile oynamayacağız. Hiç kimseyi işten atmayacağız. Çalışan insanlar başımızın tacıdır" dediler. İstediler ki orada işçiler bize oy versin. Kimse bize bu konuda olumsuz bakmasın. Ama geldiğimiz noktada İstanbul'da işten attıkları insan sayası neredeyse 12 bin kişi" dedi.

Türkiye'de bin 389 belediyenin bulunduğunu, 803'ünün AK Partili belediyeler olduğunu aktaran Özhaseki, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin 230 belediye aldığını dile getirerek yaklaşık bin 30 belediyenin Cumhur ittifakına ait olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ilçeler ve beldeler bazında bakıldığında nüfusun yüzde 70'ine hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Her girdiğimiz seçimden hala birinci olarak çıkıyoruz. İşte bunu cevabının verilmesi önemli. Çünkü bizler çok şükür bu milletin dilini konuşuyoruz. Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz. Algı peşinde değiliz. Çünkü algılar uçucu, eserler kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

Özhaseki muhalefete değinerek "Genelde ve yerelde iki tane stratejileri var. Çok net, her baktığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Birisi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. AK Parti gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? Milet sizi seviyor mu? Hayır. Oyunuzu artırıyor mu? Hayır. Onlarca yıldır muhalefettesiniz her gün bir yalanla ortaya çıkıyorsunuz hala size itibar eden kimse yok. Arkanıza düşen kimse yok. Ne yapacağınız da belirsiz. Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız inşallah. Kim o dostlarınız? Onu da söyleyemiyorlar. İYİ Parti'yi söylüyorlar, HDP'den utanıyorlar, arkada saklamaya çalışıyorlar. HDP'liler de kızıyor buna. 'Bizden niye utanıyorsunuz kardeşim? Ankara, İstanbul'u yoksa nasıl alacaktınız? Bizi de söylesenize' diyorlar. Biz olmasak siz mahvolursunuz zaten diyorlar. Susun, neyse idare edin. Rahatsız olanlar var demeye çalışıyorlar. Sosyal politikalarınız ne olacak? Kültürel, gençlik, ekonomik politikalarınız nedir? Şu dostlarınızla yapacağınız iktidar için iki cümle söylesenize. Hayır, yok. Yıkım ekibi gibiler. Hele bi gidin siz. Bakarız canım Allah kerim. Onlarla beraber Allah korusun iktidara gelirseniz HDP'ye hangi bakanlıkları vereceksiniz? İçişleri iyi mi? Milli Savunma mı, Gençlik mi, Milli Eğitim mi? Bunların hiçbirisine cevap yok, yok" dedi.

AK Partinin siyasetinin eser ve hizmet siyaseti olduğuna değinen Özhaseki, "Biz yolumuza bakacağız. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti. Yalanlar ve algılar bizden uzak dursun. Onların hepsinin uçucu ve gidici olduğuna inanıyoruz. Yapılan işin, eserin kalıcı olduğuna inanıyoruz. Biz doğru bildiğimiz yolda inşallah çok çalışarak eser bırakmaya devam edeceğiz. Başarının sırrının iki olduğunu hiç kimse unutmasın. Bu iki maddenin hepimizin içinde oturup bağdaş kurması ve hiç çıkmaması gerekiyor. Bir iyi niyet, iyi niyet. Yaptığımız işi severek yapmak. İşin maneviyatına inanarak yapmak. İkincisi de çok çalışmak. Gece gündüz demeden çalışmak. Biz böyle söz verdik. Milletimiz bizi onun için seçti. Bu sözümüze sadık kalacağız. Çalışmaya ve eser üretmeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Mehmet Özhaseki, Balıkesir, AK Parti, Edremit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Algı peşinde değiliz, biz eser bırakmaya çalışıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı 00:35 Yürekler ağza geldi! Milli futbolcu Merih Demiral, rakibinden yediği acımasız dirsek darbesinden sonra kanlar içinde kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği 00:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim 23:23 Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim
Beşiktaş'a gözdağı verdiler! Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Cambuur'u 9-0 yendi 23:00 Beşiktaş'a gözdağı verdiler! Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Cambuur'u 9-0 yendi Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım 22:03 Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu 19:49 Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu
Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı 19:03 Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı 17:59 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı

Son Dakika Haberleri
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:43 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti İstanbul'da insan silüetinde bulut oluştu, herkes Nikola Tesla'ya benzetti         
00:43
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans         
23:44
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Bakan Soylu Bakan Soylu "İlk kez" diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü         
22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var         
21:44
İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti         
19:49
DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan "Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" diyerek noktayı koydu         
19:01
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti         
16:06
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor Evinin inşaatının kazısında korunmuş halde buldu! Yıllarca güzel diye sakladığı taşı şimdi satmak istiyor         
23:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 01:45:42. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Algı peşinde değiliz, biz eser bırakmaya çalışıyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement