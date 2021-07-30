AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Sivas'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bazı illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin, "Sosyal medyadan gördüğümüz, sanki provokasyon var gibi. Bir anda birkaç yerde başlayan orman yangınları da böyle bir şeye işaret ediyor." dedi.

Sivas'ta bazı illerin belediye başkanlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Özhaseki, Sivas'ın onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye'de 1389 belediyenin bulunduğunu aktaran Özhaseki, 803 belediyenin AK Partili, 235 belediyenin de Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye ait olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, "Neredeyse nüfusun yüzde 70'ine yine Cumhur İttifakı olarak bizler hizmet ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, amacımız hizmet." diye konuştu.

"Durmadan algı operasyonu çekiyorlar"

AK Parti ile hizmette yarışamayan CHP'nin iki stratejisinin bulunduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çok net olarak ortaya çıkmış bir strateji, kocaman şehirlere gelirken büyük iddialarla geldiler. Bu şehirlerin devasa bütçelerinin olduğu, öz gelirlerinin artırılabileceği, kimseye ihtiyaç olmadan acayip şekilde bu şehirlerde işler yapacaklarını söyleyenlerin aradan zaman geçmesine rağmen... 2,5 sene gibi bir süre içerisinde ciddi bir muhalefet de yapmadık. Neden? Vatandaş der ki 'durun bakalım kardeşim, yeni geldiler. Bir 6 ay müsaade edin, bir sene müsaade edin, 1-5-2 sene olsun bakalım.' Evet tam 2,5 sene oldu, izliyoruz daha taş üstüne taş koyduklarını da görmedik. Ne yapıyorlar peki, çok malum bir CHP stratejisi; durmadan algı operasyonu çekiyorlar. İğrenç bir kelime bu algı aslında. Algı yalan demektir, olmayanı olmuş gibi göstermektir, yapılmayanı yapılmış gibi söylemektir. Hepimizin utanacağı, yapmayacağı bir iştir aslında ama son dönemlerin modası bu oldu, algı operasyonu çekiyorlar. Yalanlar ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Bunu genel idare içinde yapıyorlar, yerel iktidarlar içerisinde de yapıyorlar."

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki borçlanma miktarlarına işaret eden Özhaseki, "İstanbul'da 25 sene boyunca bizim arkadaşlarımızın idare ettiği belediyede toplam borçlanma miktarı 23 milyar lira. Peki bu idarenin 2 sene boyunca borçlanma miktarı olarak aldığı rakam ne kadar, 19,5 milyar lira. Hani çok öz gelirler vardı, hani siz borçlanmadan belediyeyi idare ederdiniz, ne oldu? Senede 10 milyar gibi bir borçlanmayla devam ediyorlar, yine de ortada bir şey yok. 'Kimseyi işinden etmeyeceğiz, emekçinin asla alın terine dokunulmaz' dediler. 'Fakir, fukarayı işinden atan namussuzdur, şerefsizdir' dediler, genel başkanları dahil. Ne oldu peki, neredeyse 12 bin kişiyi İstanbul'da işten attılar. 12 bin kişiyi, garibanı, emekçiyi işten attılar ama 18 bin kişiyi de işe aldılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bakanlıkları nasıl bölüşmeyi düşünüyorsunuz, çok merak ediyorum"

Özhaseki, muhalefetin, "Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, AK Parti gitsin de ne olursa olsun" stratejisiyle hareket ettiğini ve tüm dünyalarının bunun üzerine kurulu olduğunu savundu.

CHP'nin bir tarafına İYİ Parti, bir tarafına ise HDP'yi aldığını söyleyen Özhaseki, "Bir tarafınıza İYİ Partiyi aldınız hayırlı olsun, öbür tarafta da utandığınız, söyleyemediğiniz HDP var, katillerin siyasi uzantısı. Bir taraftan da arkadan destekli Allah selamet versin Temel abim var. Geldiniz iktidara, bakanlıkları nasıl bölüşmeyi düşünüyorsunuz, çok merak ediyorum gerçekten. Milli Savunma Bakanlığını HDP'ye vermek uygun bir şey midir? İçişleri Bakanlığını, Kültür Bakanlığını, Gençlik Spor Bakanlığını, Milli Eğitim Bakanlığını verir misiniz? Verebilirsiniz. Yeter ki AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı döneminde her alanda başarılı olduğunu söyledi.

"Sanki provokasyon var gibi"

Bir gazetecinin ülke genelindeki orman yangınlarıyla ilgili sorusu üzerine Özhaseki, yangınların nasıl çıktığıyla ilgili resmi açıklamaları takip ettiğini aktardı.

Özhaseki, "Sosyal medyadan gördüğümüz, sanki provokasyon var gibi. Bir anda birkaç yerde başlayan orman yangınları da böyle bir şeye işaret ediyor. Daha önce PKK'lıların 'ateşin çocukları' diyerek başlattıkları her tarafı yangına vermek gibi bir kampanyalarının olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Özhaseki, insanın canına kıyanın, ağacın da canına kıyacağına vurgu yaparak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çünkü onlarda vicdan yok, merhamet yok. Dışarının satılmış uşakları olarak bunları çok rahat yapabilirler. Asıl üzücü olan taraf bana göre, bütün bunlar karşısında hala sanki körleri, sağırları, dilsizleri oynuyoruz. Türkiye'nin belalı, sicilli düşmanları şu anda Türkiye'nin dışında yabancı ajanların verdiği zararlardan daha büyük tehlike saçan birkaç tane örgüt varken, bunlar karşısında dili tutulmuş şekilde sesini çıkarmayan veya hala onların siyasi uzantılarıyla hareket eden insanların olmaları. Evet birisi FETÖ, birisi IŞİD, birisi DHKP-C, birisi PKK ne yazık ki böyle belalar var.

Birkaç gündür medyada yurt dışından fonlanan gazetecilerin listesi çıkıyor. 'Fondaş medya' diyoruz bunlara, bana da listeleri geldi takip ediyorum. Anlı, şanlı konuşanlar, televizyonda boy gösteren hanımefendiler, beyefendiler niye Amerika'dan, İsveç'ten, Brüksel'den, Norveç'ten, Danimarka'dan, Almanya'dan para alırsınız. Hangi vicdanla bunu yaparsınız. Bunların söylediklerine bakın hiçbirisi Türkiye'nin, Türk insanının, bu milletin lehine olan bir şey söylemezler. Hala bu örgütlerin sözcülüğünü yaparlar. Aynı sözcülüğü zaten Avrupa Birliği ülkelerinde yapıyorlar, bu da son derece üzücü."

Özhaseki ve beraberindeki bazı illerin belediye başkanları, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu'yu da ziyaret etti.