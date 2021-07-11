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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, RİDEF 8. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, RİDEF 8. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

11.07.2021 16:41
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, RİDEF 8. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de sağlanan kazanımları görmezden gelenlerin olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız 2003'ten bu yana savunma sanayi alanında Türkiye'nin eksikliklerine öncelik verdi ve imkanlarımızı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de sağlanan kazanımları görmezden gelenlerin olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız 2003'ten bu yana savunma sanayi alanında Türkiye'nin eksikliklerine öncelik verdi ve imkanlarımızı artırmak suretiyle TSK'nın ihtiyaç duyduğu araç-gereçleri milli imkanlarla temin etmeyi bir hedef yaptı." dedi.

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşuyla başlayan programda, divan heyeti seçildikten sonra faaliyet ve denetim raporu açıklandı.

Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de büyük adımlar atıldığını söyledi.

Türkiye'nin eskiden savunma sanayisinde yüzde 70 oranlarında dışa muhtaç olduğunu belirten Yazıcı, mühimmatın önemli bir kısmının o dönemler ithal edildiğini ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimini anımsatan Yazıcı, "Ne günlerden geçtik. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra tarihimizin en önemli dış operasyonunu olan Fırat Kalkanı Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin 'peygamber ocağı' dediği silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü hedefi doğrultusunda komşu coğrafyada Türkiye'ye tasallut olmuş unsurlara karşı caydırıcılığını göstermek, 'Bize rağmen burada proje üretmek mümkün değil' dercesine dış operasyonu yaptı." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, insansız hava araçları olarak Heronların kullanıldığını, yedek parçaya ve bakıma ihtiyaç olduğunda sorunların çıktığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta olduğu dönemlerde, savunma sanayi alanında bunun milli imkanlarla temin edilmesinin hedeflediğini, insansız hava araçlarının ve milli tüfeklerin yapıldığını kaydeden Yazıcı şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye sağlanan kazanımları görmezden gelenler var. Cumhurbaşkanımız 2003'ten bu yana savunma sanayi alanında Türkiye'nin eksikliklerine öncelik verdi ve imkanlarımızı artırmak suretiyle TSK'nın ihtiyaç duyduğu araç gereçleri milli imkanlarla temin etmeyi bir hedef yaptı. Dışa bağımlılığımızı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara indirdik. Bu imkanı sağlamamış olsaydık TSK'da darbeye karışmış 60 civarında generali ihraç etmiş bir orduyla o kıymetli Fırat Kalkanı Operasyonunu yapabilir miydik? İşte bunun arkasında bir vizyonerlik var."

Programa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana, RİDEF Genel Başkanı Recep Albayrak ile bazı davetliler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Hayati Yazıcı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, RİDEF 8. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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