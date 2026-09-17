AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan "Menderes" mesajı: Yargılanan bir suçlu değil, millet iradesiydi - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan "Menderes" mesajı: Yargılanan bir suçlu değil, millet iradesiydi

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AK Parti Genel Sekreteri İnan\'dan "Menderes" mesajı: Yargılanan bir suçlu değil, millet iradesiydi
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idamlarının 65'inci yıl dönümünde andı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 Mayıs 1960'ı "Sadece on yıllık bir iktidarın değil, Anadolu insanının bin bir emekle yeşerttiği demokrasi umutlarının üzerine çöken karanlığın habercisi" olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idamlarının 65'inci yıl dönümünde andı.

"SİZİ BURAYA TIKAN KUVVET BÖYLE İSTİYOR"

Darbe sürecini " Kütahya'da etrafı sarılan bir Başvekilin yalnızlığı, Çankaya'da kuşatılan sivil onur ve Harp Okulu'nun koridorlarında yaşanan trajediler" sözleriyle anlatan İnan, sürecin millet iradesini Yassıada'ya sürgün ettiğini savundu.

Yassıada mahkemelerine atıfta bulunan İnan, "'Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' zorbalığıyla kurulan mahkemelerde yargılanan aslında Adnan Menderes ve arkadaşları değil; bizatihi bu milletin inancı ve kendi kendini yönetme iradesiydi" ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN ALÇAK İFTİRA KAMPANYALARINDAN BİRİ"

İnan, yargılamaları ve idamları meşrulaştırmak için "tarihin en alçak iftira kampanyalarından birine" başvurulduğunu öne sürerek, "Öğrencileri kıyma makinelerinden geçirdiler" iddiasını örnek gösterdi. Dünyanın dört bir yanından yükselen "idamları durdurun" çağrılarına kulak tıkandığını belirten İnan, idamların "alelacele ve vicdansızca" gerçekleştirildiğini savundu.

Paylaşımında Menderes'in cezaevindeki günlerine de değinen İnan, Menderes'in "Buradan çıkarsam, Çakırbeyli'deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek" sözlerini hatırlatarak, "Başvekilimizin boynuna geçirilen ilmek, aslında o söğüt ağacının gölgesine ve Türkiye'nin demokratik geleceğine geçirilmişti" dedi.

"'YETER, SÖZ MİLLETİNDİR' NİDASI YENİDEN HAYAT BULDU"

Darbecilerin hükmünün kalıcı olmadığını belirten İnan, "O gün darağacında boğulmak istenen 'Yeter, söz milletindir!' nidası, yıllar sonra yine bu milletin bağrından çıkan bir iradeyle; AK Parti'mizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla yeniden hayat bulmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Yassıada'nın bugün "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak vesayetçilerden tarihi hesabını sorduğunu ifade eden İnan, "Vesayetten arınmış, tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

İnan paylaşımını, "Demokrasimizin şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, şahadetlerinin yıl dönümünde sonsuz bir rahmet, minnet ve Fatihalarla anıyoruz. Milletin kalbinde kurdukları sarsılmaz taht, zalimlerin kurduğu darağaçlarından çok daha yüksekte, ebediyen var olacaktır" sözleriyle tamamladı.

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