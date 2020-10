AK Parti Genel Yardımcısı Ünal, "Kahramanmaraş Ulaştırma Çalıştayı"na katıldı - Son Dakika

Valilik tarafından kentteki bir otelde "Kahramanmaraş Ulaştırma Çalıştayı" programı düzenlendi.

TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı ve Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'ın kentteki yatırımlarla ilgili sunumuyla başlayan etkinlik, soru cevap şeklinde devam etti.

Devam eden ve tamamlanan projelerin değerlendirildiği çalıştay da, kurum yöneticileri talep ve önerilerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun deprem bölgesine hareket etmesi sonucu yarıda yarıda keserek deprem bölgesi İzmir'e hareket ettiği programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, muhalefetin hiçbir şey yapmadığını ancak sabah akşam çalıştıkları halde kendilerini eleştirdiğini söyledi.

Ünal, 7 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Kahramanmaraş- Göksun kara yolunun tek başına Türkiye'deki en büyük yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Son günlerde gündeme gelen hızlı tren projesiyle iliği de değerlendirme de bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"Hızlı tren gelecek ana arterlerin ihalesi yapıldı. Bağlantı hattının ihalesi de yapılacak. Ama soruyorlar 'hızlı tren gelmedi' diye. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yapmışız. Birde bakıyoruz ki, 'hani hızlı gelmiyor diye koro yükseliyor.' Bizim sorumuz şu bunu her yerde söylüyorum karşı taraf bizimle ilgili her türlü hakikate kapalı tüm Türkiye açısından diyorum biz ağzımızla kuş tutsak 'kuşu ısırdı' diyorlar denizin üzerinde yürüsek 'yüzme bilmiyor' diyorlar. Bizimle ilgili her türlü hakikate kapalılar ama maalesef biz karşı tarafın bütün yalanlarına açığız. Hızlı trenle ilgili ne söz verdiysek o, üstelik proje ihalesi yapıldı ve bitti."

Ünal, tarihi garın canlandırılmasını ve bir bölümüne yaşayan bir müze oluşturulmasını istediklerini dolayısıyla hızlı tren istasyonunun mevcut tren garının olduğu yerde yapılmasının planlandığını söyledi.

Çalıştayın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Ünal, İzmir depremi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Elhamdülillah devletimiz hem Elazığ'da hem geçmişte Van'da en hızlı şekilde AFAD ile olsun Çevre Şehircilik Bakanlığıyla olsun hızla vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Şu anda da Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanımız İzmir'e ulaştılar. Vatandaşlarımızın yanındalar. " diye konuştu.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile milletvekilleri İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, Habibe Öçal, Ömer Bilal Debgici, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Eren, ilçe belediye başkaları ve ilgililer katıldı.