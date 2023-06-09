AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı

09.06.2023 08:18

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tır, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu trafik kazası geçirdi

BÜYÜKBAŞ HAYVANA ÇARPTI

Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı. Ünal Özdemir (53) idaresindeki otomobil, kara yolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı.

AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu trafik kazası geçirdi

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar - Uşak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu trafik kazası geçirdi

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Dün gece TBMM'deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra seçim bölgem Manisa'da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirdik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla yanımda olan tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Biz bu canın emanetçisiyiz. Sağlıklı günlerde birlikte olmak ümidiyle..." dedi.

AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu trafik kazası geçirdi
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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