AK Parti Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmadığını belirterek, "Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın, hemen burnunuzun dibinde Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın." dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Erdoğan, "Birkaç tane batılı lider Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmamız için bizi arıyor. 'Bu harekatı durdurun' diyor. Ama bugüne kadar teröristler tarafından ülkemize atılan 900'e yakın havan ve roketler için üzüntülerini bildirmek üzere kimse aramadı. Bizi, bu saldırılarda hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere de kimse aramadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi eleştirenlere güvenilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunları iyi tanıyın. Bunlara hiç güvenmeyin. Zira bunlara güvenilmez. Hatta terör örgütünü korumak için bizi arayanlar, şöyle bir yarım ağızla dahi olsun bu konuda tek kelime etmediler. Bunların derdi, Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını bunlar beklemiyordu. Baktılar ki hesap tersine döndü, bunun üzerine aramaya başladılar. Sadece terör örgütü temsilcilerinin yönlendirmesiyle bizi itham etmeye, teröristlerden beslenen medyanın malzemeleriyle bizi eleştirmeye kalktılar. Hepsine de gereken cevabı verdik, veriyoruz."

"Bu, yeni karşılaştığımız bir durum değil"

Erdoğan, bu tavrın yeni karşılaşılmış bir durum olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Geçmişte de aynı tavırlarla karşılaşmıştık. Bir gecede 251 insanımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminde sınırlı sayıda dostumuzun desteği dışında tamamen yalnız bırakılmıştık. Bize bugüne kadar terörle mücadelenizde 'size nasıl yardımcı olabiliriz' diye gelen neredeyse hiç olmadı. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını, taleplerini, çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar."

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi sesleniyorum, ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler. Hepinize sesleniyorum. Bu devran elbet dönecek. Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz. Ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat germek için çıkacak. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız. Ama iş işten geçmiş olacak. Teröristler kapınıza dayandığında, sınırlarınızdan içeri düşen bombalarla vatandaşlarınız ölür ve yaralanırken, şehirleriniz canlı bomba saldırılarıyla, terörist eylemleriyle sarsılırken, terör örgütü mensupları müttefik dediğiniz ülkelerde ellerini kollarını sallayarak dolaşır, en üst düzeyde ağırlanırken, evet işte bunlar olurken, bakalım teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz, nasıl davranacaksınız? Unutmayın, bu dünya, etme bulma dünyasıdır."

"Bu mücadeleyi birlik ve beraberliğimiz sayesinde başarıya ulaştırırız"

Türkiye'nin binlerce yıllık güçlü devlet geleneği, kadim medeniyet mirası, milletinin sarsılmaz birliği ve beraberliği sayesinde bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştıracağını söyleyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bakalım o kara gün geldiğinde siz ne yapacaksınız? Kendinizi güvende sandığınız sırça köşkünüz paramparça olup üzerinize çökmeye başladığında, vatandaşlarınız yakanıza yapıştığında bakalım teröristlere bugünkü gibi sahip çıkmayı sürdürebilecek misiniz?"

Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar nerede bir masum kanı akmışsa, nerede bir mazlumun ahı göğe yükselmişse, nerede bir garip çaresizce etrafına bakınmışsa tüm kalbiyle ve imkanlarıyla hep orada olmaya çalıştığını vurguladı.

"Teröristler canınızı yakmaya başladığında da yine bu asil millet yanınızda olacaktır." diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Onun için diyorum ki gelin bu mücadelede Türkiye'nin karşısında değil, yanında yer alın. En azından karışmayın, hele hele NATO üyesi ülkelere sesleniyorum. Geçenlerde söyledim. Bu PKK/YPG ne zaman NATO'nun üyesi oldu da benim haberim olmadı. Bu nasıl iştir? NATO üyesi ülkeler YPG'nin, PYD'nin yanında yer alıyor, onlara her türlü desteği veriyor. Silahsa silah, mühimmatsa mühimmat. Başta Amerika. 30 bin tır Irak üzerinden bunlara silah, mühimmat, araç-gereç desteği veriyor. Öbür tarafta Avrupa. Almanya'sıyla, Fransa'sıyla her türlü desteği veriyor. İşte şu anda tüneller var. 90 kilometreyi aşkın tünel. Nerede? Suriye'de. Bunun çimentosu nereden geliyor? Lafarge. Lafarge nerede? Bu bir Fransız firması. Neyle izah edeceksiniz? Kimi aldatacaksınız? Bunların durumu deve kuşu gibi. Saklayamıyorlar, her şey meydanda. Ama bunların da hesabını verecekler."

Türkiye aleyhinde yürütülen kampanyanın en önemli malzemelerinden birinin "sivil katliamı" iftirası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliam yapmamıştır ve yapmaz. Bizim ne inancımız ne kültürümüz, ne ahlakımız buna izin vermez." dedi.

"Sayın Macron'a 'aynaya bak aynaya' dedim"

Erdoğan, Türkiye'ye karşı bu ithamı yöneltenlerin geçmişlerinin sivil katliamlarıyla dolu olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen Sayın Macron'a söyledim. Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz ya? dedim. Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz? dedim. Sen bana nasıl bunları söylersin dedim. Aynaya bak aynaya dedim. Bunlar için Afrika'nın kitabını şöyle bir açtığımız zaman, Afrika'nın kitaplarında neler var neler. Maalesef bu tür kara kaplı defter ve kitaplarla bunların mazisi dolu."

Türkiye'yi sivil katliamı yapmakla suçlayanlara tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen yanı başımızda Suriye'nin Halep'inden İdlib'ine, Haseke'sinden Rakka'sına, Deyrizor'undan Dera'sına kadar Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Bitmedi. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Arakan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Kafkaslarda Yukarı Karabağ'a, Balkanlarda Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen burnunuzun dibinde neredeyse her gün Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, bölücü terör örgütünün kadın, yaşlı, çocuk demeden ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Velhasıl sivil katliamı görmek istiyorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın. Türkiye bu konuda asla itham edilebilecek bir ülke değildir. Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlamış, vicdanı kararmış demektir."

(Sürecek)