Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı - Son Dakika

Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı

10.10.2020 12:33
Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı, System.String[]

Ak Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları 6'ıncı olağan kongresi yapıldı.

Ak Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları 6'ıncı olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gerçekleşende kongrede AK Parti Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu yeniden seçildi.

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Korona virüs tedbirleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan üyelerinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün kongre için gönderdiği mesajlar okundu. Daha sonra kongreye katılanlara hitap eden AK Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu, "Ak Parti kurulduğundan bu yana bizim için sadece bir parti değil aynı zamanda bir başkaldırı, yürüdüğümüz bu kutlu yolda hepimize yön gösterici olmuştur. Bizler bu partide olduğumuz süre boyunca zalimlerin karşısında durmayı, Kabille Habil'in kavgasında Habil'in yanında olmayı, hak ile batıl mücadelesinde her zaman haktan yana olmayı, haçlı zihniyetine karşı İslam'ın sancağını ne olursa olsun bırakmamayı öğrendik. Asırlardır Tuna'dan Fırat'a uzanan destanımıza, yenilerini ekleyecek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la aynı davaya baş koymak da bu asrın bize bir hediyesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, yaşatan ve onunla birlikte yaşayan aziz şehitlerimizin,, nenelerimizin ruhuyla savaşmayı bir borç biliriz" dedi.

Başkan Urlu'nun ardından konuşan AK Parti Korkuteli ilçe Başkanı Kemal Sancaktar ise, Hamdi Murat Urlu'ya görevinde başarılar dileyerek, Korkuteli için hizmete bugüne kadar görev alan diğer başkanlar gibi yeniden seçilen başkan Urlu ile birlikte layıkıyla devam edeceklerini söyledi.

Kongrede Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Gençlik kolları il Başkanı Ali Bayram Doğan, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse konuşma yaptılar.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, siyaseti besleyen gençlik kolları ve kadın kolları olduğunu belirtti. Gençleri çok fazla önemsediğini kaydeden Köse, " TBMM'ye baktığımızda birçok arkadaşım geçmişinde ya gençlik kollarında ya da kadın kollarında görev almış. Bunu başarabilen tek parti AK Partidir. Gençlere en büyük önemi veren parti Ak Parti'dir. Ak gençlik bu ülkenin zenginliği ve dinamizminin kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatına gençlik kolları başkanı olarak başlamasından dolayı her zaman gençlere kulak verdi, sözüne değer verdi, siyasetin öznesi olarak gördü. Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlik olarak borcumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri büyük bizlerde bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Hedefi olmayan insanların ulaşacağı bir yeri yoktur.2023,2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gençler olarak söz veriyoruz" dedi.

Gençlik kolları kongresine AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Gençlik kolları il Başkanı Ali Bayram Doğan, Korkuteli ilçe başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe yönetimi, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tülay Yıldız, geçmiş dönemlerde AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev alan partililer, çevre il ve ilçelerden gelen partili yöneticiler ile üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı. Kongre sonrası AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu'ya mazbatasını verdi.

AK Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu; Ali Gökçe, Emre Giliğ, Fahrettin Okutan, Fatih Çay, İsmet Arslan, Mehmet Aydemir, Fatih Kuyucu, Mehmet Küçükkarasucu, İsmet Arslan, Mustafa Kaşlı, Mehmet Kara, Osman Çetin, Suat Ünal, Tunahan Atik, Emre Yorulmaz, Yusuf Karamanlar, Zübeyir Toklu, Yasemin Özer, Hilal Şebekli. - ANTALYA

Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı
Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı
Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı
Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı
Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı
Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı

Mustafa Köse 2, Korkuteli, AK Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı - Son Dakika


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