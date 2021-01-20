AK Parti'li Canikli'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eleştiri - Son Dakika

AK Parti'li Canikli'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eleştiri

20.01.2021 16:29

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin barış ve istikrarını ortadan kaldırma görevinin verildiğini ancak bunu başaramadığını belirterek, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu sıkıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin barış ve istikrarını ortadan kaldırma görevinin verildiğini ancak bunu başaramadığını belirterek, "Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu sıkıştı. Onu göreve getirenler diyor ki, '10 yıl oldu sen verdiğin sözü yerine getiremedin, zamanın daraldı.' Kılıçdaroğlu'nun hırçınlığının nedeni bu." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Yalova 7. Olağan İl Kongresi'ne katılan Canikli, burada yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebini içeren bir mektup gönderdiğini söyledi.

Macron'un daha önce sarf ettiği sözlerin ardından pes ettiğini belirten Canikli, "Bu Macron'un bükemediği Cumhurbaşkanımızın bileğini öptüğü anlamına geliyor. Aslında bükemediği Türk milletinin bileğini öptüğü anlamına geliyor. Türkiye her alanda büyüyor, zenginleşiyor ve bu zenginleşme 83 milyon vatandaşı doğrudan olumlu yönden etkiliyor." diye konuştu.

1990 ile 2000 yılları arasında Türkiye'nin dört önemli ekonomik kriz yaşadığını hatırlatan Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 19 yılda benzer herhangi bir sıkıntı yaşanmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayınla bağlanması üzerine konuşmasına ara veren Canikli, bağlantı sonrası konuşmasına devam etti.

-"Sayın Kılıçdaroğlu yoldan çıktı, şimdi de kendi müttefiklerini yoldan çıkarmaya çalışıyor"

Canikli, 15 Temmuz'da Türkiye'nin darbe teşebbüsüne maruz kaldığını anımsatarak, bu tür saldırıya maruz kalacak herhangi bir ülkenin ekonomisinin ayakta kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerini anlamanın mümkün olmadığını söyleyen Canikli, şunları belirtti:

"Kılıçdaroğlu'na bir görev verdiler. Bu ülkenin istikrarını bozmak, ülkenin barış ortamını ortadan kaldırılmasını sağlamak, kardeşin kardeşle kavga etmesini sağlamak gibi bir görevi var. CHP Genel Başkanlığı'na getirilirken verdikleri bir görev var. Aradan 10 yıl geçti ama Kılıçdaroğlu kendisinden bekleneni yapamadı. Bu ülkeyi terörize etmek için terör örgütleriyle yan yana durdu, onları destekledi. PKK, DHKPC, FETÖ'yü, hepsini destekledi. Türkiye'nin barış ve istikrarını ortadan kaldırmak için ama başaramadı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu sıkıştı. Onu göreve getirenler diyor ki, '10 yıl oldu sen verdiğin sözü yerine getiremedin, zamanın daraldı.' Kılıçdaroğlu'nun hırçınlığının nedeni bu. Sayın Kılıçdaroğlu yoldan çıktı. Kendisi yoldan çıktı şimdi de kendi müttefiklerini yoldan çıkarmaya çalışıyor. Zaman daraldı Abbas yolcu. O da sonunda pes edecek ve o bileği öpecek."

Türkiye'nin önüne çıkan tüm engelleri aştığını ve eski Türkiye olmadığına vurgu yapan Canikli, "Dış siyasette artık Türkiye eski dönemlerdeki gibi yönlendirilen, kendisine dikte edilen görevleri yapan, sırtına vurulup ekmeği ağzından alınan bir ülke değil artık. Türkiye oyun kurucu bir ülke." dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile seçime giden mevcut il başkanı Muğlim Bağatar tekrar AK Parti Yalova İl Başkanlığına seçildi.

Kongreye, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe belediye başkanları, ve partililer katıldı.

AK Parti'li Canikli'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eleştiri
AK Parti'li Canikli'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eleştiri
AK Parti'li Canikli'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eleştiri
AK Parti'li Canikli'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Canikli'den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eleştiri - Son Dakika


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