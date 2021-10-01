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AK Parti'li Özhaseki: "20 yıldır birinci partiyiz. Bu bir dünya rekorudur" - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki: "20 yıldır birinci partiyiz. Bu bir dünya rekorudur"

01.10.2021 21:56
AK Parti'li Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin 20 yıldır birinci parti olduğunu belirterek, "Bu bir dünya rekorudur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin 20 yıldır birinci parti olduğunu belirterek, "Bu bir dünya rekorudur. Biz ahdimizde durmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Her yaptığımız hareket hizmete, vatandaşın rahat etmesine yöneliktir." dedi.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Özhaseki'yi, İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı.

Burada partililere hitap eden Özhaseki, en iddialı oldukları alanda, yerel yönetimlerde istişareler yapmaya devam ettiklerini, durum değerlendirmesinde bulunmak için kente geldiklerini anlattı.

Türkiye'de siyasi hayatın bazı dönüm noktaları olduğunu söyleyen Özhaseki, 1946 yılında çok partili sisteme geçildiğini anımsatarak, yerel yönetimlerde de 1994'ün adeta dönüm noktası olduğunu dile getirdi. O dönem öncesinde özellikle sol anlayışın hakim olduğu belediyelerde ideolojik tavırlı takıntılı bir belediyecilik anlayışının benimsendiğini ifade eden Özhaseki, milletin beklediği hizmetin asla yapılmadığını kaydetti.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, kendilerinin de Anadolu'da hizmet belediyeciliği anlayışıyla yola çıktıklarını aktararak, vatandaşların kendilerine belediye başkanlıklarını tevdi ettiğini hatırlattı.

Vatandaşların adeta milat öncesi ve milat sonrası devrimle karşılaştığını ifade eden Özhaseki, hizmet anlayışlarına sosyal belediyeciliği de eklediklerini kaydetti.

İktidar olmalarının ardından büyük projeleri hayata geçirdiklerine değinen Özhaseki, marka belediyeciliğini vatandaşa sunduklarını anlattı.

Son dönemde gönül belediyeciliğini halkla beraber yaptıklarını kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:

"Belediyecilikte rakibimiz yok çok şükür. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz adeta. Biz sözümüzde ahdimizde durduğumuz içindir ki, AK Parti olarak gerek genelde gerekse yerelde 20 yıldır birinci partiyiz. Bu bir dünya rekorudur. 2019'da İstanbul ve Ankara bize biraz burukluk oluştursa da yüzde 45 civarında oyumuz var, hamdolsun. Bu bir rekordur. Biz ahdimizde durmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Her yaptığımız hareket hizmete, vatandaşın rahat etmesine yöneliktir. Keşke bir rakibimiz olsa da bizimle belediyecilikte yarışsa, ne yazık ki yok."

"Arkadaşlarımız gelen evrakların yüzde 98'ine 'evet' demiş"

Özhaseki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin gibi Türkiye'nin en güzel kentlerinde seçimden sonraki ilk 1,5 sene içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine bir cümle söylemediklerini belirtti.

Kendilerine fırsat verdiklerini, çalışmalarını takip ettiklerini ifade eden Özhaseki, bu belediyelerin meclislerindeki AK Parti'li üyelere, hayırlı işlere engel olmamaları yönünde tavsiyede bulunduklarını anlattı.

Söz konusu belediyelerin mağdur edebiyatı yaptıklarına değinen Özhaseki, aradan neredeyse 3 sene geçtiğini belirterek, taş üstüne taş koymadıklarını söyledi.

Özhaseki, muhalefet partilerinin belediyelerinin algı operasyonu süreci yürüttüklerine vurgu yaparak, "(İstanbul ve Ankara'da AK Parti'li meclis üyeleri çoğunlukta olduğu için iş yapamıyoruz), diyorlar. Rakamlar veriyorum, meclislere havale edilen evrak sayısı karşısında bizim arkadaşlarımız gelen evrakların yüzde 98'ine 'Evet' demişler. Nasıl kesiyoruz önlerini?" sözlerine yer verdi.

"İstanbul'da iki yılda borçlanılan miktar 20 milyar lira"

Özhaseki, muhalefetin seçim öncesinde büyükşehir belediyelerinin öz kaynaklarının yatırımlar için yeterli hatta fazla geleceğini savunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Hükümetten giden paralar tahminlerinin üzerinde. İkide bir borçlanma istiyorlar. İstanbul'da 25 sene boyunca, AK Parti'den önce Refah, Fazilet dönemleri dahil, toplam borçlanılan miktar eski borçlarla 23 milyar lira. Bu arkadaşların iki senedir istedikleri ve bizim arkadaşların izin verdiği miktar 19,5-20 milyar lira. Nasıl önünüzü kesiyoruz biz sizin?"

"İstanbul'da 13-14 bin kişiyi işten attılar"

Muhalefetin seçim öncesinde, belediyelerdeki işçilerin ekmekleriyle oynamayacaklarını beyan ettiklerini hatırlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 13-14 bin kişiyi işten attılar. Üstelik de genel başkanları ve bazıları çıkıp dediler ki, 'Bir işçiyi işinden eden namussuzdur, şerefsizdir.' Peki 14 bin işçiyi atarken nasıl düşünüyorsunuz acaba, ne düşünüyorsunuz kendi hakkınızda? Diyebilirsiniz ki, 'Çok personel alınmış, bundan dolayı da personele para yetmiyor çıkarmışlar.' Tevfik Bey'in (Tevfik Göksu) bana verdiği rakam 40 bine yaklaşmış aldıkları adam. Ses kayıtları dışarıya döküldü. Yüzde 35 CHP'nin, yüzde 15 İyi Parti'nin, yüzde 15 HDP'nin hakkı... Dağıtım da böyle gidiyor. Bazı şirketleri HDP'ye doğru veriyorlar, bazı şirketleri İyi Parti'ye doğru veriyorlar. O şirketleri de batırmaya başladılar. Belediyecilik önce hakikaten iyi niyet isteyen bir iş. Amacınız hizmet etmek olacak, oradaki beytülmala sahip çıkmak olacak. Elde olan her ne ise önceliklerine dikkat ederek dürüstçe kullanmak üzere niyetleneceksiniz. İyi niyet olmayan hiçbir yerden bereket çıkmaz zaten. Allah'a hamdolsun biz AK Parti'liler olarak bu konuda titiz davranıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Hizmet etmeye devam ediyoruz."

Özhaseki, Sakarya'ya en güzel hizmetleri yapacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu'nun da katıldığı toplantının ardından Özhaseki, belediye başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirmek üzere kentteki bir otele geçti.

Mehmet Özhaseki, İstanbul, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özhaseki: '20 yıldır birinci partiyiz. Bu bir dünya rekorudur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Özhaseki: "20 yıldır birinci partiyiz. Bu bir dünya rekorudur" - Son Dakika
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